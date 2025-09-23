快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

Whoscall支援Apple Watch來電辨識 語音警示服務未來在台上線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
圖為蘋果零售店展示Series 9 Apple Watch。圖／歐新社
圖為蘋果零售店展示Series 9 Apple Watch。圖／歐新社

全球詐騙手法日益進化，根據全球防詐聯盟 GASA 調查，詐騙電話仍為詐騙來源大宗，占所有詐騙管道的50%，持續攻擊各種年齡層的民眾。信任科技公司GOGOLOOK（6902）旗下數位防詐App Whoscall全新改版，23日宣布Whoscall來電辨識功能已支援Apple Watch同步顯示，iPhone與Apple Watch同時升級至最新OS 26版本，即可在 Apple Watch顯示來電辨識結果，不用翻手機，抬手一瞄即可拒接騷擾或詐騙來電，提升使用體驗與便利性。

Whoscall 7月已針對iPhone進階版用戶推出「即時來電辨識 Plus」功能，透過Apple提供的Live Caller ID Lookup 技術，結合雲端電話號碼資料庫與資料更新機制，讓進階版訂閱使用者能在iPhone同步享有更即時與準確的辨識效果。

Whoscall改版後，以四大核心要素構築防詐生態圈，包含全球用戶回報真實且在地化的資訊、AI 預判模型提供客觀精準的判斷、最全面的資料合作夥伴，與165警政署等各國警政單位協作落實最嚴謹的安全把關，全面提升詐騙防護力，並推出家庭與雙人的全新訂閱方案與折扣優惠。目前在泰國率先推出語音示警功能，在手機響起時語音播報號碼與用途，並警示可疑詐騙號碼，協助當地超過1,500萬名視障族群，以及大量Grab司機或物流士在駕車時不用分心看手機，即時判斷來電來源。此功能未來也將在台灣上線，進一步守護用戶日常通訊安全。

詐騙 Whoscall Apple

延伸閱讀

更新到watchOS 26就能用！Apple Watch「睡眠分數」新功能助你好眠

蘋果大漲使今年股價終於翻紅 能否續漲分析師看法不一

新北市警察局瑞芳分局第3季治安會報 強化防詐並推新措施

iPhone Air傳中國下月上市 採合約機銷售

相關新聞

專訪／Bolt進台灣 短中期目標是提升司機數 人口密集區3-5分鐘叫到車

Bolt進軍台灣市場，初期先和三家車隊合作，展望未來，Bolt台灣區總經理曾憲竑表達，短、中期目標是提供足夠的司機數，「...

覺得台灣住宿貴？數據打臉 五星級飯店比港澳還便宜

最新飯店住房價格顯示，台灣五星級飯店平均住房價格僅5,000元出頭，不僅比新加坡、日本便宜，甚至低於港澳、韓國與泰國，顛...

幸福童話保鮮期只有8年 專家：這種房會愈來愈好賣

根據內政部最新發布統計，2024年離婚對數逾5.3萬對，較去年略增，有偶人口離婚率千分之10.5，也相較10年前增加0....

防地面師盯上 房仲宣布協助客戶隱匿二類謄本個資

近期房產詐騙事件越演越烈，不僅讓民眾憂心忡忡，也讓正派經營的業者不勝其擾，為兼顧不動產與消費者購屋安全，住商機構全體系宣...

從台灣走向世界！八方雲集攜手台、美、港同慶「國際水餃日」

你知道9月26日是「國際水餃日」嗎？這個由美國在2015年發起、獲得國際認證的特殊節日，旨在慶祝全球各地豐富多元的水餃文...

房貸水龍頭打開可進場買房了？專家點四大不利「房市還在苦日子」

官方打開新青安房貸水龍頭，現在適合買房了嗎？對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴認為，政府打炒房措施目前雖有轉向跡象，但房價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。