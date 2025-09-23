Whoscall支援Apple Watch來電辨識 語音警示服務未來在台上線

全球詐騙手法日益進化，根據全球防詐聯盟 GASA 調查，詐騙電話仍為詐騙來源大宗，占所有詐騙管道的50%，持續攻擊各種年齡層的民眾。信任科技公司GOGOLOOK（6902）旗下數位防詐App Whoscall全新改版，23日宣布Whoscall來電辨識功能已支援Apple Watch同步顯示，iPhone與Apple Watch同時升級至最新OS 26版本，即可在 Apple Watch顯示來電辨識結果，不用翻手機，抬手一瞄即可拒接騷擾或詐騙來電，提升使用體驗與便利性。

Whoscall 7月已針對iPhone進階版用戶推出「即時來電辨識 Plus」功能，透過Apple提供的Live Caller ID Lookup 技術，結合雲端電話號碼資料庫與資料更新機制，讓進階版訂閱使用者能在iPhone同步享有更即時與準確的辨識效果。

Whoscall改版後，以四大核心要素構築防詐生態圈，包含全球用戶回報真實且在地化的資訊、AI 預判模型提供客觀精準的判斷、最全面的資料合作夥伴，與165警政署等各國警政單位協作落實最嚴謹的安全把關，全面提升詐騙防護力，並推出家庭與雙人的全新訂閱方案與折扣優惠。目前在泰國率先推出語音示警功能，在手機響起時語音播報號碼與用途，並警示可疑詐騙號碼，協助當地超過1,500萬名視障族群，以及大量Grab司機或物流士在駕車時不用分心看手機，即時判斷來電來源。此功能未來也將在台灣上線，進一步守護用戶日常通訊安全。