CRIF：頂尖海外台商市值成長高於日韓 具國際影響力

CRIF中華徵信所今天公布全球海外台商影響力排名，結果顯示，頂尖海外台商不僅長線投資價值明顯，2021年至2025年市值年均複合成長率（CAGR）更高於頂尖日商與韓商，凸顯其已具備面對景氣低谷的韌性、特殊性及國際影響力。

CRIF表示，為深度檢驗海外台商經營績效，本次調查納入頂尖海外台商近5年市值年均複合成長率（CAGR）與跨國比較，對比排名在美國「財星雜誌」（Fortune）全球500大企業前5名的日商及韓商。

調查結果顯示，2021年至2025年間，在排除極端值美超微後，名列海外台商排名前列的敏實集團、GARMIN、滬士電子、康師傅控股的公司市值CAGR平均值約9.03%，優於頂尖日商豐田、三菱商事、本田汽車、三井物產及伊藤忠商事的7.48%，以及頂尖韓商三星、現代、SK集團、起亞、浦項控股的-5.97%。

CRIF觀察，面對高通膨高利率、多國製造業擴張趨緩及地緣政治加劇等因素綜合影響，2023年全球經濟放緩進入下行區間，惟美中兩大經濟體GDP呈現微幅擴張，牽動核心布局美中終端消費市場的海外台商，以28.94%成長力道勁揚，營收總額全年合計新台幣4.3兆元，稅後純益1.08兆元。

產業布局方面，CRIF表示，海外台商製造業家數占比達78%、服務業家數占比22%；製造業營收總額3.95兆占總體91.92%、服務業營收總額0.35兆占總體8%。

CRIF說明，海外台商前10大產業包括製造業的半導體業、工業無機化學品業、電腦週邊設備業、機動車輛與車身製造業、測量和控制裝置業、製鞋業、瓶罐裝飲料製造業、電子元件業，以及服務業的投資控股業、電腦設備及軟體服務業，其營收總額逾整體海外台商年營收8成。

CRIF提及，服務業在平均營收成長率、平均純益率、平均資產成長率、平均淨值成長率、平均資產報酬率及平均淨值報酬率等多項數據相對優勢，說明其產值利潤、資本結構與資產運用效率高於製造業。

CRIF提醒，海外台商在製造業領軍先行的同時，服務業以較高效率成為第2支柱不可或缺，未來應注意規模較小製造業台商，資產投入是否有穩定獲利逐年回收，以避免虧損。同時，為科技需求提供系統整合的軟體解決方案等服務業科技化浪潮逐漸成形，海外台商正走在機器人及AI智慧化趨勢洪流。