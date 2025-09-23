蝦皮購物母集團「Sea 全球儲備幹部菁英計畫」起跑 年薪150萬起徵人才

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球科技與數位經濟高速演進，具備跨國經驗與國際視野的青年人才成為推動產業創新的核心驅動力。全球領銜的消費性網路科技企業Sea宣布，第三屆「Sea全球儲備幹部菁英計畫」（Sea Global Management Associate Program）徵件申請即日至10月31日開始。工作經驗0到2年的職場新鮮人皆可透過Sea官網投遞履歷，申請採隨到隨審制，最終入選者將前往新加坡與Sea高階主管進行面試。

錄取學員可獲得與新加坡市場接軌的競爭性薪資待遇，年薪超過150萬元，並展開為期兩年的跨國輪調，深入參與電商平台蝦皮購物、線上遊戲開發與發行商 Garena、數位金融服務 Monee 三大核心事業，為新世代打造直通國際舞台的職涯跳板。

Sea指出，「Sea全球儲備幹部菁英計畫」透過跨產業專案實戰、跨國輪調與高階管理層指導，協助青年在職涯初期即累積跨境經驗，並鍛鍊能快速應對產業挑戰的領導潛能。計畫推出以來便受到國際青年高度關注，成為引領優秀人才投身國際科技與數位產業的首選管道，2024年吸引全球逾2.5萬名青年人才申請，台灣申請人數超過千人，展現青年積極搶攻國際舞台的決心。

正於泰國輪調的儲備幹部Sylvia表示：「參與Sea全球儲備幹部菁英計畫，讓我有機會走進國際化的工作環境，並在專案中擔任主導推進的角色。在快速吸收新知的同時，也逐步培養跨領域的能力。」另一位在新加坡輪調的儲備幹部 Christine則分享：「輪調的經歷讓我不斷走出舒適圈，累積適應與成長的養分，也促使我能以多元視角思考，提出雙贏的解決方案。」

