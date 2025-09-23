東亞市場首站！歐洲行動叫車領導品牌 Bolt 正式在台灣登場

歐洲行動叫車領導品牌 Bolt 23日正式在台灣登場，是進軍東亞市場的首站。Bolt已於全球50多個國家、超過600個城市營運，憑藉其全球專業經驗與科技驅動的解決方案，為台灣市場帶來全新且具競爭力的選擇，也為過去由少數平台主導、選擇相對有限的駕駛與乘客，提供更多元的方案。

Bolt台灣區總經理 曾憲竑表示，Bolt進入台灣，代表在全球最具活力與前瞻性的東亞市場邁出大膽的一步。Bolt不僅是一個叫車應用程式，而是結合全球視野與實戰成果，致力於優化交通生態系，為駕駛與乘客創造更高價值。台灣已準備好迎接新選擇，Bolt希望提供具競爭力、公平與創新為核心的服務。

Bolt與三家台灣在地車隊Hi Taxi車隊、幸福車隊、耐斯車隊合作進入市場，成為市場需求的全新選項，提供具競爭力的叫車服務、透明的駕駛收入，以及可提升駕駛時間效益與車輛利用率的科技。

Bolt觀察指出，台北市因公共運輸使用率高，加上高昂成本與城市壅塞，考取駕照意願降低，導致核發汽車駕照的比率逐年下降。Bolt以靈活服務補足這一轉變中的交通需求，與政府推動的便利、多元都市交通政策相呼應。

Bolt App的設計將駕駛與乘客的安全列為首要任務，並配備專責的內部安全團隊。除了標準安全措施，還有：乘客與駕駛的個人檔案照片、駕駛背景審查、24小時客服支援及行程即時追蹤，以及多項進階安全功能。