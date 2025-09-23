快訊

地球水循環系統漸失控 極端水災害更頻繁

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
圖為洪水災難慘狀。世界水循環系統變得更加不穩定，帶來極端災難性的洪水和乾旱。（Photo by NOAA on Unsplash under C.C License）
水循環系統失控中，這使得地球水災害更加嚴重！世界氣象組織報告指出，世界水循環系統變得更加不穩定，帶來極端災難性的洪水和乾旱，全球冰川區域已經連續三年冰量減少。如今，氣候變遷正在顛覆水循環進程，不只危害人類生存安全，也造成嚴重的全球經濟損失。

極端水災害影響大

歐洲新聞網》報導，世界水循環系統變得更加不穩定，帶來極端災難性的洪水和乾旱，並導致近60%的河流水量過多或過少。另外，全球冰川區域連續三年冰量減少，總計損失了4500億噸冰，其量足以填滿1.8億個奧運游泳池的水。

世界氣象組織秘書長塞萊斯特在新聞稿中表示，「水維持著我們的社會連結，推動我們的經濟發展，並鞏固我們的生態系統。然而，世界水資源正面臨越來越大的壓力，更極端的水災害對生命和生計影響也越來越大。」

根據聯合國水資源組織估計，全球約有36億人每天至少一個月缺水，預計到2050年，這一數字將上升至50億人以上。

水循環失控威脅生命安

CNN》報導，水從地面蒸發後上升到大氣層，形成遠距離傳播的大量水蒸氣流，最終以雨或雪的形式回到地球，這項流動系統稱為「水循環」。如今，人類燃燒化石燃料所導致的氣候變遷，正在顛覆水循環進程。

水援助組織政策分析師穆庫尤指出，地球的水循環正在失控，這威脅著全世界的糧食、能源、健康和人類安全，並造成嚴重的全球經濟損失。

