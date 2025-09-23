限貸令下交易量減 高雄這社區成交量仍衝第一

限貸令讓民眾購屋卻步，高雄這幾大社區交易仍旺？台灣房屋集團根據內政部實價登錄已揭露資料，統計高雄近一年五大成交量最高的中古社區大樓排名，冠軍為位於苓雅區屋齡28年的「新光諾貝爾大廈」，近一年成交量約54件奪冠！

另外，包含左營區「果貿國宅」、美術館特區的「美術皇居」、建工商圈的「菁英會館雄一」及橋頭新市鎮的「全民萬歲」，均入榜近一年五大最熱門的中古社區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察五大熱門社區，購屋族需求偏好大致可分為三種類型。首先，是像新光諾貝爾、果貿等「親民自用型」社區，房價仍維持1字頭，兼具低總價與生活機能優勢，在高雄房價高漲時代，特別受首購族與小資家庭青睞，多以「屋齡換總價」的自住需求為主。

其次是「小宅兩用型」，以低總價套房或學區小宅為主，因單身族趨勢推升需求，加上具備學區地段優勢與租屋市場需求，不僅自住輕鬆入手亦兼具投資效益，成為置產族的靈活選擇之一。

再來則是「中階置產型」，李家妮指出，覺得新屋太貴、老屋又太舊，因此選擇保值性較佳的豪宅聚落，或具發展前景的新興重劃區當中，屋齡較新穎、社區規劃佳、條件近似新成屋的輕齡中古宅，相對成為預算較充裕，又想在新屋與老屋間取得平衡的折衷選擇。

然而綜觀近一年熱門社區年成交量表現並不算亮眼，以冠軍社區新光諾貝爾，過往就曾有年交易破百件的實力，推估受限貸令及整體市場景氣影響，成交表現也相對保守。

觀察社區成交王，台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，諾貝爾大樓為戶數約達1,400戶的大型社區，位於新光路與自強三路口，為高雄知名社區之一，地段位處機能成熟的三多商圈，亦為亞灣區的核心區段，周邊生活資源豐富，且新光路為林蔭大道街廓優美，社區對面就是高雄總圖及高雄洲際、承億兩間國際級酒店，生活質感與人文氣息俱佳，加上緊鄰A級商辦與85大樓，社區一樓店面聚集超商、餐廳及各式小吃，更擁有捷運三多商圈站與輕軌經貿園區站雙軌機能，交通便利、生活機能完善。

吳泓億表示，該社區為亞灣核心區內少數地段佳、價格又親民的中古社區，平均單價扣除車位，每坪約在13至19萬元，3房2廳總價約600至800萬元即可入手。而社區對面就是特貿三公辦都更開發案南北基地，未來不動產價值潛力高，在豪宅林立的亞灣區，能以親民價享有同等機能紅利，對購屋族來說CP值頗高，因此吸引不少自住首購進場，更不乏投資置產族積極卡位，不過也因社區戶數龐大、住戶組成複雜，案件流動性高，市場評價較兩極。