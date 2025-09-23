覺得台灣住宿貴？數據打臉 五星級飯店比港澳還便宜

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

最新飯店住房價格顯示，台灣五星級飯店平均住房價格僅5,000元出頭，不僅比新加坡、日本便宜，甚至低於港澳、韓國與泰國，顛覆外界「住宿昂貴」的刻板印象。

根據Agoda 9月房價資料，台灣五星級飯店平均房價約5,137元，低於新加坡12,948元、日本9,618元，以及港澳約7,768至8,866元的水準；即使與韓國5,305元、泰國5,358元、印尼5,689元相比，台灣仍略低。三星級飯店則普遍落在2,000元以內，顯示台灣在亞洲屬於中價帶區間，具有一定競爭力。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，外界長期認為台灣住宿價格偏高，但實際數據並非如此。他分析，誤解主要來自民眾最常查詢週六訂房，因需求集中導致價格上揚，才會留下「住宿昂貴」的印象。觀察平日或全年平均價格，台灣整體水準相對合理，甚至具備競爭優勢。

在城市層級方面，台北五星級平均房價6,131元，高雄則為4,090元。兩地價位均顯著低於東京9,832元、首爾9,653元與新加坡12,948元，更不用說巴黎30,996元與倫敦21,523元的高價。法人分析，台灣主要城市房價普遍維持中價帶水準，對國際旅客來說兼具合理價格與旅遊吸引力。

展望未來，法人指出，雖然疫後國旅市場熱度不如疫情期間，但受到人事與營運等成本持續上漲影響，台灣平均房價仍呈現攀升趨勢。儘管與區域主要市場相比，台灣仍具備高性價比優勢，但若要在激烈的亞洲住宿市場中突顯競爭力，關鍵不在壓低房價，而是持續提升服務品質與旅遊體驗，透過差異化策略，才能建立獨特定位並吸引更多國際旅客。

