東高雄澄清湖綠地「都市之肺」 寶象、浤圃建案吸睛 購屋者青睞

東高雄的澄清湖一帶，長年以自然景觀與休憩功能為主，是高雄都市之肺，如今在都更、公園、捷運三大題材助攻下，區域發展迎來翻轉契機，口碑建商寶象、浤圃推出的建案吸睛，購屋者青睞。

上市建商主管說，高雄近年積極推動都市更新，公辦都更案總招商金額已突破2,000億元，無論是受惠台積電效應的北高雄，或是金融、AI產業群聚的南高雄，都已成為矚目的發展焦點。

根據高雄市都發局公告指出，位於澄清湖棒球場旁的「鳥松區山水段運動休閒專用區土地都市更新事業」將公開招商，總基地面積達8,681坪，範圍涵蓋大埤路東側、公園路西側與長庚路北側。未來將透過公辦都更及權利變換模式，導入購物、生活與健康機能，同時規劃開放空間串聯公園、綠地與湖畔，整合行政、商業及運動休閒資源，打造東高雄新生活圈。

交通方面，捷運黃線七大站點也將坐落澄清湖周邊，未來將快速串聯鳥松、三民、苓雅、新興、鳳山及前鎮，全面納入大高雄三十分鐘生活圈。此外，設有國際標準18洞球道、南台灣歷史最悠久球場之一的「高雄高爾夫球場」也將轉型為「果嶺自然公園」，面積約70公頃的綠地將超越衛武營，成為高雄市中心最大的綠地公園，最快預計10月初開放。

耕揚廣告總經理蔡宸祐表示，澄清湖棒球場為全台四座A級球場之一，見證過多場職棒與國際賽事，不過周邊長年缺乏加上公共與交通設施開發，使得整體發展相對停滯，為了讓區域重現活力，市府啟動三大規劃有其必要，中長期來看也有助帶動房市發展。

澄清湖長年吸引企業主與高資產族群，以寬闊綠意與醫療資源奠定「低調富人區」地位。然而，隨人口結構改變，市場需求逐漸傾向坪數精緻化的大樓產品，「輕豪宅」便成為區域新主流。

寶象建設於球場路推出的新成屋案「寶象住圓山」，基地規模逾千坪，建蔽率僅23.6%，以獨棟20層設計打造低密度住居氛圍，社區開窗即迎湖景，並坐享69公頃圓山綠意優氧，享有360度無遮蔽環景視野。主力規劃3至4房，戶戶配備平面車位，並採用YKK氣密窗、德國Villeroy & Boch及GROHE等豪宅級建材。

生活機能方面，十分鐘即可抵達長庚醫院、高雄榮總醫院，同時鄰近捷運黃線Y6、Y7以及繁華的文山生活圈，食衣住行育樂機能完備，吸引不少自營商、醫師等追求生活品質的族群詢問。根據實價登錄顯示，重新開盤後價格落在每坪38~42萬元間。

寶象住圓山現場銷售表示，澄清湖景觀優勢帶動區域輕豪宅供給增加，近期因新青安鬆綁，來人也明顯回升，客戶對這類低密度、高品質產品相當認同，認為這樣的規劃在市場上難得一見。

浤圃建設於昌華街預售案「圓山匯星」主打零店面純住宅，規劃一棟14層大樓、4戶豪墅產品，據實價登錄揭露，大樓每坪最高價達39.08萬元。另外，華雄建設最新完工建案「華雄天地」，基地位於仁武區勇全路，規劃279戶純住家，採二至四房多元格局，每坪最高價37.8萬元。