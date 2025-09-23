麗寶搶攻連假！Corolla Cup統規賽決戰麗寶國際賽車場

9-10月連假大爆發，麗寶樂園渡假區推出「玩樂園送大桶COLD STONE冰淇淋」優惠，萬聖節還有全新活動登場，不想舟車勞頓，直接入住麗寶賽車主題旅店，一泊一食每人最低只要 2,222 元，再加贈水陸雙園雙日券與天空之夢摩天輪搭乘券，讓你白天玩到嗨、晚上住到爽，睡到飽再逛OUTLET、開賽車，一站式暢玩麗寶樂園渡假區；9月27日、9月28日還將有Toyota Gazoo Racing Corolla Cup 2025統規賽最終站登場。

麗寶樂園祭出超狂驚喜，9月27日至10月26日連假期間，凡購買探索世界及馬拉灣任一園區，全票 899元或水陸票1,199元，即可免費獲得「COLD STONE酷聖石歡樂桶冰淇淋」提貨券乙張（市值630元），口味可自行選擇、全台門市皆可兌換。麗寶樂園表示，899元的門票免費贈送一張630元的冰淇淋提貨券，等於玩樂園最低只要269元，買到等於賺到，一票雙享受，數量有限、送完為止。

樂園玩累了，走路五分鐘就能入住麗寶福容大飯店，連假期間推出「國定假日FUN遊趣」住房專案，四人房 12,888 元，雙人房 9,888 元，含早餐、雙日暢遊水陸雙樂園，並加贈全台最大天空之夢摩天輪搭乘券；麗寶賽車主題旅店四人房8,888 元，平均每人僅 2,222 元；雙人房 5,888 元，可近距離欣賞國際級 G2 賽道的震撼風光，感受賽車引擎震撼聲，適合熱愛速度與激情的年輕族群，專案限定教師節、中秋節、國慶、光復節連假期間使用。

和泰汽車主辦的Toyota GAZOO Racing Corolla Cup 2025 統規賽，將於 9 月 27 日至 28 日在麗寶國際賽車場迎來最終站，12位來自不同領域的統規賽車手將在最終三回合爭奪年度總冠軍。賽事不僅競爭白熱化，9/28更邀請豐田章男領軍ROOKIE Racing頂尖賽車手參與台日交流加碼賽事Bonus Race。