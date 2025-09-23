快訊

專訪／Bolt進台灣 短中期目標是提升司機數 人口密集區3-5分鐘叫到車

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Bolt台灣總經理曾憲竑。記者林澔ㄧ／攝影
Bolt台灣總經理曾憲竑。記者林澔ㄧ／攝影

Bolt進軍台灣市場，初期先和三家車隊合作，展望未來，Bolt台灣區總經理曾憲竑表達，短、中期目標是提供足夠的司機數，「我們希望提供理想的等待時間，希望人口密集區，消費者3-5分鐘就能叫到車，後續延伸就是做好整體滿意度。」

對於一個叫車車隊來說，要提供消費者滿意的服務，首重「消費者需要用車的時候，能不能叫到車？」而要能滿足消費者需求，足夠的司機數量絕不能少，但如果要讓司機有好的收入，司機數量也絕對不能過多，要讓供需維持動態平衡，才能對司機、乘客雙方都有利。而Bolt能做到的，就是用科技維持巧妙的動態平衡。

曾憲竑認為，匹配消費者的叫車時間最好是在3-5分鐘，也就是說，消費者按下叫車App之後，車子只需3-5分鐘左右的時間，就可以到達叫車地點。

「3-5分鐘會是一個甜蜜點，我也希望保持在甜蜜點。」曾憲竑說，「如果叫車時間在1-2分鐘，那就是司機過量了，這意味著司機是長時間在顧路，司機反而賺不到錢。」對於一個車隊來說，司機少，就要招募更多的司機，如果司機太多，那也得要做好動態平衡。

曾憲竑指出，對於計程車產一來說，供給、需求是翹翹板，而且，供需之間的關係是一種動態翹翹板，每個小時的情況都會不同。

他觀察，周間早上上班時間，消費者不見得會想要搭價格倍數跳太高的Uber，消費者看到價格，心裡都會想著「貴死了」，而對於計程車司機來說，這個時間也因為塞車，「反而不想接單」，上班尖峰時間的供需就會失衡；但過了上班尖峰時間，消費者不需要用車，司機反而都坐在路邊滑手機。所以，對於Bolt來說，如何維持產業中的供需動態翹翹板平衡，也會是Bolt進入台灣市場中的首要課題。

全台灣總共有11萬台計程車，但是，光是在台北，小黃與多元計程車的數量就高達5.6萬台，台灣大部分的計程車司機都落在台北。曾憲竑說，有些車隊願意給比較好的優惠，「他希望很多願意乘客願意搭乘，所以推出優惠，但是，如果司機不夠，沒有把循環做起來，消費者有優惠也叫不到車。」

曾憲竑表示，台灣叫車產業也有自己的淡旺季，「9月是淡季，下一個是中秋，之後需求量就會一路往上到年底，直到過年，需求量才會下來，但大家都返鄉了，過年期間反而是中南部需求量會比較好。」他表示，這個產業也有季節性，身為營運團隊，要掌握Know-How，如果一股腦只推行銷活動，也無助產業供需循環正向發展。

消費 計程車 乘客

專訪／Bolt進台灣 短中期目標是提升司機數 人口密集區3-5分鐘叫到車

