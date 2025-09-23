運動機能加持房市 台中運動中心宅價全面走揚買盤湧現

隨著健康意識升溫，運動中心成為民眾日常與生活機能的核心設施，也同步帶動周邊房市走強。根據全向科技房產中心彙整數據，北台中多座運動中心生活圈，近5年房價皆呈現穩健增長，漲幅介於2至5成之間，印證「運動中心效應」已成為推升區域房市的重要推力。

其中，新近開幕的豐原國民暨兒童運動中心，更被市場寄予厚望、吸引自住買盤積極進場，也讓久樘、富宇、大華、勝美、鼎佳、國聚、亞昕等建商紛紛卡位，市場熱度持續升溫。

根據全向科技房產中心彙整實價登錄數據，在北台中四大運動中心中，西屯朝馬國民運動中心5年漲幅達50.2%，單價站穩6字頭；北屯國民運動中心所在的14期重劃區，上漲47.6%，單價逼近7字頭；至於北區與潭子運動中心周邊，近5年亦有2至3成漲勢，顯見運動設施進駐對區域居住吸引力的長期助益。

8月底試營運，首周就累計破2萬人次入館的豐原國民暨兒童運動中心，因館內規劃游泳池、綜合球場、體適能中心、兒童多功能空間等設施，並提供逾300席汽、機車停車位，成為市民休閒運動的全新場域。

中信房屋豐原圓東加盟店店長羅玉幸指出，運動中心落成，意味著長期缺乏大型建設的豐原生活圈，終於迎來強力挹注，加上亞洲大學投資超過75億元推動的「豐富專案」準備啟動、捷運紅線延伸討論持續推進，區域機能正快速升級。

房市數據也反映這股熱度，近一年來豐原周邊新案單價已明顯攀升，持續深耕豐原的久樘開發，延續品牌「健康宅」理念，推出坐落成功商圈、鄰近豐原國民暨兒童運動中心的近千坪新案「久樘雋陽」，打造適居的36至38坪3房與42至43坪3+1房產品。

除了個案本身延續品牌一貫的高規格工法，總集存水彎加裝瑞典Durgo氣壓平衡吸氣閥，並將制音樓板結合小樑，打造板中樑系統使空間更完整，基地更緊鄰亞大豐富生活圈，散步即可達豐原國民暨兒童運動中心，目前最高成交單價已來到46.52萬元，備受自住客矚目。

建商布局更凸顯市場期待，近來包含大華、勝美、鼎佳、國聚、亞昕、櫻花、坤聯富等建商紛紛插旗搶進。其中，大華建設前年以總價9.6億元、換算單價101萬元搶下豐富專案一心段近千坪土地，溢價率達31.7%，登上豐原地王，足見對未來發展十分看好，市場預估未來推案應站穩5字頭。

全向科技房產中心總監陳傑鳴分析，豐原受惠於亞洲大學推動「豐富健康產業園區」，結合國民暨兒童運動中心啟用及中捷紅線延伸、國道與鐵路交通樞紐等建設，醫療、休閒與交通機能全面升級。