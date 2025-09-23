宏匯周年慶前哨戰啟動 祭出最高13%卡友回饋
百貨週年慶已然開打，新北購物地標宏匯廣場首先端出「卡友好禮季」做為週年慶前哨戰，串連會員經濟回饋顧客外，宏匯廣場也持續引進新櫃，展現「新北獨家」的優勢。
宏匯廣場於9月25日至10月22日推出全館當日累計滿3,000元贈300、週一至週四限定加碼全館當日單筆滿2,000元享點數3倍贈，以及玉山宏匯聯名卡卡友禮遇、會員平日週一至週五累計滿2,000元還可兌換兔子造型擦手巾、英國熊彩虹玻璃杯或宏匯廣場100元抵用金等超值來店禮，多重優惠最高回饋直逼13%，享週年慶規格的專屬回饋。
除了促銷回饋外，宏匯廣場也持續引進新櫃，包含新北首家百貨直營店「小米家電」開幕，提供小米系列最完整的智慧家電體驗；10月中起更有多元業態品牌陸續進駐，包括新北首店「SAMSUNG旗艦體驗館」、新北首間科技生活選物店「創Q space」、新北首家精品咖啡廳「奎士咖啡」，以及多個備受矚目的話題品牌，如日系質感服飾「niko and…」、東京時尚眼鏡「JINS」以及茶界王者「天仁茗茶」等，專攻年輕族群、注重生活質感的家庭客層。
