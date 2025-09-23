快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

宏匯周年慶前哨戰啟動 祭出最高13%卡友回饋

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

百貨週年慶已然開打，新北購物地標宏匯廣場首先端出「卡友好禮季」做為週年慶前哨戰，串連會員經濟回饋顧客外，宏匯廣場也持續引進新櫃，展現「新北獨家」的優勢。

宏匯廣場於9月25日至10月22日推出全館當日累計滿3,000元贈300、週一至週四限定加碼全館當日單筆滿2,000元享點數3倍贈，以及玉山宏匯聯名卡卡友禮遇、會員平日週一至週五累計滿2,000元還可兌換兔子造型擦手巾、英國熊彩虹玻璃杯或宏匯廣場100元抵用金等超值來店禮，多重優惠最高回饋直逼13%，享週年慶規格的專屬回饋。

除了促銷回饋外，宏匯廣場也持續引進新櫃，包含新北首家百貨直營店「小米家電」開幕，提供小米系列最完整的智慧家電體驗；10月中起更有多元業態品牌陸續進駐，包括新北首店「SAMSUNG旗艦體驗館」、新北首間科技生活選物店「創Q space」、新北首家精品咖啡廳「奎士咖啡」，以及多個備受矚目的話題品牌，如日系質感服飾「niko and…」、東京時尚眼鏡「JINS」以及茶界王者「天仁茗茶」等，專攻年輕族群、注重生活質感的家庭客層。

咖啡廳 智慧家電 小米

延伸閱讀

新光三越射五箭 拚重返榮耀…周年慶助攻 將帶動本季業績成長

新北男遭貓咬傷口惡化 醫：延誤就醫恐引發敗血症

新北板樹社宅撤案 國土署：併防洪開發留設5%社宅用地

新北女出國香閨竟遭闖！38歲變態慣竊「住進家裡」還穿衣躺床

相關新聞

專訪／Bolt進台灣 短中期目標是提升司機數 人口密集區3-5分鐘叫到車

Bolt進軍台灣市場，初期先和三家車隊合作，展望未來，Bolt台灣區總經理曾憲竑表達，短、中期目標是提供足夠的司機數，「...

新竹遠東新化纖廠爆炸後...突傳9月底關廠 新埔廠：未聽說

新竹縣遠東新新埔化纖廠2月6日發生爆炸，造成2死19傷。如今卻有傳聞新竹縣遠東新新埔化纖廠將於9月底關廠。不過遠東新新埔...

覺得台灣住宿貴？數據打臉 五星級飯店比港澳還便宜

最新飯店住房價格顯示，台灣五星級飯店平均住房價格僅5,000元出頭，不僅比新加坡、日本便宜，甚至低於港澳、韓國與泰國，顛...

震撼彈！歐洲叫車龍頭Bolt今宣布進軍台灣 成東亞拓點首站

歐洲叫車平台Bolt今（23）日正式宣布進軍台灣市場，台灣是Bolt進軍東亞市場的第一站。而Bolt的進入，也為台灣叫車...

這種條件居然1字頭！高雄最賣社區曝、一年轉手54間

限貸令讓民眾購屋卻步，但高雄仍有社區交易熱絡。台灣房屋集團根據內政部實價資料，統計高雄近一年成交量前五名中古社區，冠軍為...

十多坪小宅、管理費竟破萬！陳柏樺靠「換位思考」逆轉三年滯銷案

一間室內僅十多坪的兩房小宅，卻附帶15個車位，每月管理費超過一萬元，讓它在市場上滯銷三年。直到信義房屋萬華萬大店專員陳柏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。