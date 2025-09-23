快訊

新竹遠東新化纖廠爆炸後...突傳9月底關廠 新埔廠：未聽說

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
有傳聞新竹縣遠東新新埔化纖廠將於9月底關廠。不過遠東新新埔化纖廠表示，關廠消息是誤傳，也從未聽說過相關說法。記者黃羿馨／攝影
有傳聞新竹縣遠東新新埔化纖廠將於9月底關廠。不過遠東新新埔化纖廠表示，關廠消息是誤傳，也從未聽說過相關說法。記者黃羿馨／攝影

新竹縣遠東新新埔化纖廠2月6日發生爆炸，造成2死19傷。如今卻有傳聞新竹縣遠東新新埔化纖廠將於9月底關廠。不過遠東新新埔化纖廠表示，關廠消息是誤傳，也從未聽說過相關說法。

新竹縣遠東新新埔化纖廠2月6日發生爆炸，造成2死19傷，當初為避免災害擴大，爆炸廠區職安署已依法勒令停工。經過數月整頓後，公司內部已完成設備檢修與安全改善，目前廠區已開始試運轉。

遠東新新埔化纖廠表示，關廠消息是誤傳，也從未聽說過相關說法，也沒有接獲公司要關廠的相關訊息。不過有員工私下透露，公司內部已確定將縮減規模，但未來營運方針仍是朝「永續經營」方向發展。

新竹縣勞工處表示，9月截止僅接獲11名員工的裁員通報，以遠東化纖廠規模來看，屬於一般程序性的資遣案件，並未出現大規模裁員情況，更未接獲關廠相關訊息。

