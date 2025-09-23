這種條件居然1字頭！高雄最賣社區曝、一年轉手54間

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄近一年熱門中古社區，由位屬亞灣區「新光諾貝爾大廈」奪冠。(圖／台灣房屋)
限貸令讓民眾購屋卻步，但高雄仍有社區交易熱絡。台灣房屋集團根據內政部實價資料，統計高雄近一年成交量前五名中古社區，冠軍為位於苓雅區屋齡28年的「新光諾貝爾大廈」，近一年成交量約54件。

其他四名為左營「果貿國宅」、美術館特區「美術皇居」、建工商圈「菁英會館雄一」及橋頭新市鎮「全民萬歲」。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察五大熱門社區，購屋族需求偏好大致可分為三種類型。

首先是「親民自用型」社區，房價仍維持1字頭，兼具低總價與生活機能優勢，如新光諾貝爾、果貿等，在高雄房價高漲時代，特別受首購族與小資家庭青睞，多以「屋齡換總價」的自住需求為主。

其次是「小宅兩用型」，以低總價套房或學區小宅為主，因單身族趨勢推升需求，加上具備學區地段優勢與租屋市場需求，不僅自住輕鬆入手亦兼具投資效益，成為置產族的靈活選擇之一。

第三則是「中階置產型」，覺得新屋太貴、老屋又太舊，因此選擇保值性較佳的豪宅聚落，或具發展前景的新興重劃區中，屋齡較新穎、社區規劃佳、條件近似新成屋的輕齡中古宅，在新屋與老屋間取得平衡的折衷選擇。

以成交最熱的諾貝爾大樓為例，台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，諾貝爾大樓為戶數約達1,400戶的大型社區，位於新光路與自強三路口，為高雄知名社區之一。

該社區位處機能成熟的三多商圈，亦為亞灣區核心區段，周邊生活資源豐富，且新光路為林蔭大道街廓優美，社區對面就是高雄總圖及高雄洲際、承億兩間國際級酒店，生活質感與人文氣息俱佳。

此外社區緊鄰A級商辦與85大樓，社區一樓店面聚集超商、餐廳及各式小吃，更擁有捷運三多商圈站與輕軌經貿園區站雙軌機能，交通便利、生活機能完善。

吳泓億表示，該社區地段佳，但價格親民，平均單價扣除車位，每坪約在13至19萬元，3房2廳總價僅約600至800萬元即可入手，而且社區對面就是特貿三公辦都更開發案南北基地，未來不動產價值潛力高。

他表示，在豪宅林立的亞灣區，能以親民價享有同等機能紅利，對購屋族來說CP值頗高，因此吸引不少自住首購進場，也不乏投資置產族積極卡位。不過因社區戶數龐大、住戶組成複雜，市場評價較兩極。

高雄近一年熱門中古社區 TOP5。資料來源／台灣房屋
