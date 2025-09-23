信義房屋周俊吉感念師恩 政大法學院信義學堂揭牌

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
政大法學院新館空間「信義學堂」由信義企業集團創辦人周俊吉(左二)、政大校長李蔡彥(右二)以及法學院長吳瑾瑜(右一)、前任院長許政賢(左一)共同揭牌啟用。（圖:信義房屋提供）
信義企業集團創辦人周俊吉感念師恩，不僅促成中國文化大學、政治大學共同設立「文政講堂」，更大力支持政治大學法學院新館空間「玉宏寶輝基礎法學中心」、「信義學堂」建設，於9月22日舉行揭牌、正式啟用。

揭牌儀式由信義企業集團創辦人周俊吉、政治大學校長李蔡彥、法學院長吳瑾瑜及主任劉宏恩進行，民法權威中研院士王澤鑑教授、中國文化大學校長王子奇及諸多法界貴賓共同見證。

感念師恩的周俊吉懷抱當年受王寶輝老師之恩，回饋後進不遺餘力，於2024年牽成高教史上首次公私校合作，由文化大學與政治大學共同辦理「文政講堂」，為培育法學後進共同盡一份心力，自去年開辦迄今已開設14門專業課程、傳授專業知識予431位學生。

同時，歷時18年的政大法學院新館建設，在周俊吉大力支持下終於落成，院方為紀念「兩代師恩一世情」及表達感謝，特以王寶輝教授及其恩師楊玉宏教授為名，將基礎法學中心命名為「玉宏寶輝基礎法學中心」，並且將新院館內空間定為「信義學堂」，兩大空間皆於9月22日正式啟用。

出席儀式、見證揭牌的王寶輝法學講座首屆講座教授、民法巨擘中研院士王澤鑑表示，「信義」二字不僅代表一個偉大企業，背後更蘊含「誠信」，而「誠信」正是民法最高指導原則；信義學堂象徵的不僅是企業對法律的貢獻，也傳達誠信是法律人共同努力的目標，對於今日能參與揭幕深受感動，感謝周俊吉的推動建立信義學堂，也期勉所有法律人能夠一同將誠信於社會中實現。

周俊吉感性的表示，當年蒙受系上王寶輝教授照顧與指導，深深影響後續創業之路，沒有王寶輝就沒有現在的信義房屋；因此此次揭牌不僅是場館的啟用，更是傳承感恩的時刻。期許政大法學院能孕育更多有志之士，胸懷社會責任，立足台灣、放眼國際，為社會進步與人類公義做出積極貢獻。

信義房屋創立至今，秉持「信義立業，止於至善」，以促進房屋市場安全與良好交易環境，賺取適當利潤，而非最大利潤為己任，關心客戶、同仁、股東、社會、環境及供應商等六大利害關係人權益，以手心向下的精神持續回饋社會，推動社區一家、地方創生，希望達到「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」的願景。

政大法學院新館信義學堂、玉宏寶輝基礎法學中心啟用，傑出校友、信義企業集團創辦人周俊吉(右二)與校長李蔡彥(左一)參與揭牌，中研院士王澤鑑(左二)與文化校長王子奇(右一)到場見證。（圖:信義房屋提供）
