十多坪小宅、管理費竟破萬！陳柏樺靠「換位思考」逆轉三年滯銷案

一間室內僅十多坪的兩房小宅，卻附帶15個車位，每月管理費超過一萬元，讓它在市場上滯銷三年。直到信義房屋萬華萬大店專員陳柏樺接手，才成功找到合適買家。他看見物件的潛力，從買方角度提出「出租車位、提升報酬率」的規劃，將困境轉化為優勢，讓這場交易成為雙贏。

陳柏樺從職業軍人退役後，先與朋友在竹科旁經營燒烤店，後來兼職做健康便當。疫情來襲，餐飲業受創，他與股東理念不合，決定尋找新出路。當時，一位在信義房屋任職的學弟邀請他加入，他原本婉拒兩次，最終仍選擇嘗試。

「我的原則是，進入一個新產業，至少要撐兩年。」陳柏樺從不需要與人交談的廚房，走進需要大量溝通的房仲職場，挑戰極大。打電話結結巴巴、接待演練腦袋一片空白，甚至一度被店長直言「不會續聘」。但他不服輸，白天準時出席會議，夜裡則努力學習到凌晨才收工。靠著這份倔強，他從菜鳥熬成店內好手，至今已在信義房屋扎根五年。

陳柏樺擅長換位思考，總能看見不同的角度。那間附帶15個車位的房子，其他仲介因高額管理費卻步，他反而想到區域內老公寓多、車位稀缺，便向買方提議：「出租多餘車位，扣掉管理費還能增加收益。」這樣的建議搭配具體的執行計劃，讓買方安心成交，也贏得信任，隨後更委託他銷售另一間房子，短短一個月便順利售出。

另一段難忘的經歷，來自一戶面臨法拍的家庭。屋主因父親替人作保欠下債務，房子被銀行追債。他們看到陳柏樺的宣傳單，主動聯繫求助。在他的協助下，房子順利成交，免於打折法拍的危機。但問題隨之而來：家人因分產爭執不斷，甚至在母親尚在人世時就出現裂痕。

「與其分錢，不如買一間小房子，讓媽媽安享晚年。」他花時間溝通，協助處理貸款與持份問題，最後讓家庭重新凝聚，讓母親有了安心的居所。三年後，這個家庭完成資產調整與清償，手上仍留有約六百萬元可運用，親情也重新緊密。這段服務，讓他深刻體會到房仲的角色有時遠超過單純交易，甚至能影響一個家的命運。

陳柏樺堅持誠信與透明，服務過程中，他會將每個流程拍照回報，讓客戶清楚進度，「如果隱瞞房子的問題，這次可能成交，但絕對沒有下一次。」在他看來，最好的服務是讓客戶願意轉介紹，把親友交託給自己。這份信任，才是房仲能走得長久的根基。

年少時家中曾遇到困難，陳柏樺靠外界的援手度過一段關卡，這段經驗成了他看世界的方式，自己受過幫助，所以懂得感謝，相信「善的循環」，也更願意把善意傳遞出去。每次成交後，他都會捐款給社福團體，金額大小不拘，重點是心意。

他認為，房仲的價值來自「成就他人」。有人為孩子學區換屋，有人因生涯規劃調整資產，他在其中協助溝通、平衡資訊不對稱，完成一段段關鍵決定。信義房屋強調「先義後利、以人為本」，與他的人生哲學相當契合，從餐飲轉戰房仲，從跌跌撞撞到穩健前行，陳柏樺已具備成熟的歷練，他最想做的事，就是運用專業，協助更多人完成家業夢想。