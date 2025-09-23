快訊

美軍迷你貼片即時監控士兵 保護生命安全也維持戰力

打靶炸臉眼珠掉...初判非膛炸 成功嶺二兵命危術後送加護病房

樺加沙剛遠離！颱風「博羅依」最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

十多坪小宅、管理費竟破萬！陳柏樺靠「換位思考」逆轉三年滯銷案

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋萬華萬大店專員陳柏樺擅長換位思考，那間附帶15個車位的房子，其他仲介因高額管理費卻步，他反而想到可執行的策略，說服買方安心成交。（圖:信義房屋提供）
信義房屋萬華萬大店專員陳柏樺擅長換位思考，那間附帶15個車位的房子，其他仲介因高額管理費卻步，他反而想到可執行的策略，說服買方安心成交。（圖:信義房屋提供）

一間室內僅十多坪的兩房小宅，卻附帶15個車位，每月管理費超過一萬元，讓它在市場上滯銷三年。直到信義房屋萬華萬大店專員陳柏樺接手，才成功找到合適買家。他看見物件的潛力，從買方角度提出「出租車位、提升報酬率」的規劃，將困境轉化為優勢，讓這場交易成為雙贏。

陳柏樺從職業軍人退役後，先與朋友在竹科旁經營燒烤店，後來兼職做健康便當。疫情來襲，餐飲業受創，他與股東理念不合，決定尋找新出路。當時，一位在信義房屋任職的學弟邀請他加入，他原本婉拒兩次，最終仍選擇嘗試。

「我的原則是，進入一個新產業，至少要撐兩年。」陳柏樺從不需要與人交談的廚房，走進需要大量溝通的房仲職場，挑戰極大。打電話結結巴巴、接待演練腦袋一片空白，甚至一度被店長直言「不會續聘」。但他不服輸，白天準時出席會議，夜裡則努力學習到凌晨才收工。靠著這份倔強，他從菜鳥熬成店內好手，至今已在信義房屋扎根五年。

陳柏樺擅長換位思考，總能看見不同的角度。那間附帶15個車位的房子，其他仲介因高額管理費卻步，他反而想到區域內老公寓多、車位稀缺，便向買方提議：「出租多餘車位，扣掉管理費還能增加收益。」這樣的建議搭配具體的執行計劃，讓買方安心成交，也贏得信任，隨後更委託他銷售另一間房子，短短一個月便順利售出。

另一段難忘的經歷，來自一戶面臨法拍的家庭。屋主因父親替人作保欠下債務，房子被銀行追債。他們看到陳柏樺的宣傳單，主動聯繫求助。在他的協助下，房子順利成交，免於打折法拍的危機。但問題隨之而來：家人因分產爭執不斷，甚至在母親尚在人世時就出現裂痕。

「與其分錢，不如買一間小房子，讓媽媽安享晚年。」他花時間溝通，協助處理貸款與持份問題，最後讓家庭重新凝聚，讓母親有了安心的居所。三年後，這個家庭完成資產調整與清償，手上仍留有約六百萬元可運用，親情也重新緊密。這段服務，讓他深刻體會到房仲的角色有時遠超過單純交易，甚至能影響一個家的命運。

陳柏樺堅持誠信與透明，服務過程中，他會將每個流程拍照回報，讓客戶清楚進度，「如果隱瞞房子的問題，這次可能成交，但絕對沒有下一次。」在他看來，最好的服務是讓客戶願意轉介紹，把親友交託給自己。這份信任，才是房仲能走得長久的根基。

年少時家中曾遇到困難，陳柏樺靠外界的援手度過一段關卡，這段經驗成了他看世界的方式，自己受過幫助，所以懂得感謝，相信「善的循環」，也更願意把善意傳遞出去。每次成交後，他都會捐款給社福團體，金額大小不拘，重點是心意。

他認為，房仲的價值來自「成就他人」。有人為孩子學區換屋，有人因生涯規劃調整資產，他在其中協助溝通、平衡資訊不對稱，完成一段段關鍵決定。信義房屋強調「先義後利、以人為本」，與他的人生哲學相當契合，從餐飲轉戰房仲，從跌跌撞撞到穩健前行，陳柏樺已具備成熟的歷練，他最想做的事，就是運用專業，協助更多人完成家業夢想。

房仲 信義房屋 餐飲業

延伸閱讀

房地遭法拍還債 仍要申報

房仲妻同事「暈船」職軍 海陸政戰主任、保防官濫查個資被起訴

花蓮房仲「9寶爸」 同事追憶他樂於助人、公認的好爸爸

好房網暗示信義房屋「黑心仲介」 高院判刊登判決主文

相關新聞

震撼彈！歐洲叫車龍頭Bolt今宣布進軍台灣 成東亞拓點首站

歐洲叫車平台Bolt今（23）日正式宣布進軍台灣市場，台灣是Bolt進軍東亞市場的第一站。而Bolt的進入，也為台灣叫車...

十多坪小宅、管理費竟破萬！陳柏樺靠「換位思考」逆轉三年滯銷案

一間室內僅十多坪的兩房小宅，卻附帶15個車位，每月管理費超過一萬元，讓它在市場上滯銷三年。直到信義房屋萬華萬大店專員陳柏...

日本新藥公司瑞格國際來台發展 目標明年第2季登錄興櫃

日本新藥研發公司瑞格國際生技規劃來台掛牌多年，近日將有新進展，該公司營運長楊思聖22日表示，瑞格的移植物抗宿主病（GvH...

向榮聚焦三主軸 再生醫療佈局加速起跑

向榮生技-創將改列上市，也將成為國內首家上市一般板的再生醫學幹細胞新藥公司。向榮生技表示，目前營運模式鎖定「幹細胞新藥研...

新光三越射五箭 拚重返榮耀…周年慶助攻 將帶動本季業績成長

新光三越副董事長吳昕陽昨（22）日表示，新光三越將射五箭，包含台南小北門店開幕、台中店復業、台北市南西與信義A9大改裝，...

冠德奪高雄車站公辦都更案 總投資規模逾95億元 預計2034年完工

冠德建設再奪大型公辦都更案。冠德昨（22）日公告，獲選為「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」最優申請人，該案為高雄車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。