震撼彈！歐洲叫車龍頭Bolt今宣布進軍台灣 成東亞拓點首站

歐洲叫車平台Bolt今（23）日正式宣布進軍台灣市場，台灣是Bolt進軍東亞市場的第一站。而Bolt的進入，也為台灣叫車市場版圖投入全新的震撼彈。

Bolt已於全球50多個國家、超過600個城市營運，提供多元化服務，包括叫車、電動滑板車、電動自行車租賃與汽車租賃服務，全球使用者超過2億名使用者，並有逾450萬名駕駛透過Bolt平台接單。

Bolt進入台灣市場後，初期會以「叫車服務」為主，暫不開放其他服務。而Bolt進入台灣市場也會給出新客戶優惠，新客戶單趟3折優惠，每趟折抵上限200元，共5次優惠，消費者下載app後，只要註冊即可，不需輸入優惠碼。

不少台灣民眾去歐洲、泰國自由行時，都曾在當地市場叫過Bolt的車，因此，不少消費者聽到Bolt要進軍台灣市場時，都相當開心。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，「進入台灣，代表Bolt在東亞市場邁出大膽的一步。Bolt致力優化交通生態系，同時為駕駛與乘客創造更高價值。台灣已準備好迎接新選擇，而我們很自豪能提供具競爭力、公平與創新為核心的服務。」

Bolt宣布，首先會與三家台灣在地車隊Hi Taxi車隊、幸福車隊、耐斯車隊合作進入市場，成為市場需求的全新選項，提供具競爭力的叫車服務、透明的駕駛收入，以及可提升駕駛時間效益與車輛利用率的科技。在過去，傳統的派車機制常導致長時間空等、長接短送與行程分配不均，Bolt的智慧系統可協助駕駛充分運用行進中的時間。

Bolt營運地點遍及歐洲、非洲與亞洲，擁有最佳的國際化經驗，但也積極致力於深度在地化。

根據Bolt觀察，在台北，公共運輸使用率高，且因高昂成本與城市壅塞，考取駕照意願降低，導致核發汽車駕照的比率逐年下降。Bolt以靈活的隨叫隨到服務，補足這一轉變中的交通需求，並與政府推動的便利、多元都市交通政策相呼應。

Bolt App的設計也將駕駛與乘客安全列為首要任務，並配備專責內部安全團隊。除了標準安全措施，還有乘客與駕駛的個人檔案照片、駕駛背景審查、24小時客服支援及行程即時追蹤，此外，Bolt還提供位置分享、信任聯絡人、緊急協助、上車驗證碼多項進階安全功能。