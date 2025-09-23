日本新藥公司瑞格國際來台發展 目標明年第2季登錄興櫃

日本新藥研發公司瑞格國際生技規劃來台掛牌多年，近日將有新進展，該公司營運長楊思聖22日表示，瑞格的移植物抗宿主病（GvHD）新藥RGI-2001已在美國完成臨床2b期試驗，明年將展開三期臨床，瑞格國際規劃明年3月送件登錄興櫃，明年第2季正式登錄興櫃，要成為第一家在台灣掛牌交易的日本生技公司。

楊思聖表示，日方持股八成的瑞格國際早在2019年就跟中信證券簽約，計畫進入台灣資本市場，但因疫情有所延宕，輔導券商目前也已換成華南永昌證券，瑞格國際最早是由大股東大和投資公司促成來台發展，主因台灣生技股估值約為日本股市的4、5倍。

楊思聖表示，瑞格研發的RGI-2001已於2023年底完成臨床二期試驗，相關研究成果並已先後於國際學術期刊及美國血液學會（ASH）年會發表，此次臨床2b期完整成果，今年下半年刊登於全球血液學領域最具影響力的《Blood》期刊，象徵RGI-2001在醫藥科學與臨床開發上達成重大里程碑，為後續三期試驗奠定基礎。

另外，瑞格國際曾在兩年前與三福生醫簽署授權，目前三福生醫也正將RGI-2001在中國大陸進行臨床2b期試驗，並自9月底開始收案，目標兩年內可以完成該試驗。

楊思聖表示，RGI-2001是由日本研究機構技轉而來，主要對應血癌患者在接受異體造血幹細胞移植後常見且致命的併發症，這項藥物已獲得美國FDA孤兒藥資格認定，目前瑞格國際已同步展開美國與歐洲三期臨床的籌備工作，預計明年中申請歐美臨床三期試驗，目標成為全球首個以免疫調節機制預防GvHD的創新藥物。