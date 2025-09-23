向榮聚焦三主軸 再生醫療佈局加速起跑

向榮生技-創將改列上市，也將成為國內首家上市一般板的再生醫學幹細胞新藥公司。向榮生技表示，目前營運模式鎖定「幹細胞新藥研發、外泌體幹細胞分泌物、細胞生產技術服務」三大主軸，建構完整再生醫療價值鏈。

向榮生技表示，公司核心新藥-「ELIXCYTE®異體脂肪間質幹細胞製劑」分別針對膝骨關節炎（ELIXCYTE®-OA）與慢性腎臟病（ELIXCYTE®-CKD）兩大退化性不可逆且尚未滿足醫療需求的適應症新藥開發，目前膝骨關節炎新藥研發已進入台灣臨床三期收案尾聲，預計於2026年完成試驗，並俟結案審查結果後申請藥證，而慢性腎臟病亦已完成台灣一、二期臨床試驗結案審查，朝臨床三期申請邁進，兩項臨床試驗進度皆領先同業。

向榮生技指出，慢性腎臟病新藥研發取得美國食品藥物管理局（FDA）快速審查（Fast Track）資格，顯示ELIXCYTE®在治療慢性腎臟病的臨床潛力獲得國際認可。

向榮生技也說，「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」預計於2026年正式落地實施，已完成臨床二期之細胞製劑可申請附款許可之臨時性藥證，將密切配合主管機關子法規與實施進度，積極爭取膝骨關節炎與慢性腎臟病兩大適應症的臨時性藥證。

向榮生技表示，作為具備完整產業鏈布局的再生醫療業者，向榮可望充分受惠於政策法規，若成功取得任一藥證，皆有助於公司搶占台灣市場先機，提升產品競爭優勢與定價主導權，同時推升整體獲利表現。

著眼全球人口快速老化，老年退化相關疾病導致的不良於行、機能衰退與低生活品質問題日益嚴重，形成龐大且迫切的醫療需求缺口，向榮生技除現行推進中的膝骨關節炎與慢性腎臟病適應症外，亦已評估將應用領域擴展至巴金森氏症與老年衰弱症等高齡相關疾病。

法人表示，向榮以「幹細胞新藥研發、外泌體幹細胞分泌物、細胞生產技術服務」三引擎並進，建立「研發、製造、應用」一條龍再生醫療產業鏈，並透過策略聯盟與授權合作，逐步布局海外市場與權利金收入。隨著研發進度推進及再生醫療雙法政策推動，該公司營運成長可期。