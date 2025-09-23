響應國際淨灘日 昇恆昌攜手供應商與消費者守護台灣海洋生態

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
昇恆昌免稅商店今年再度響應由國際海洋保育協會發起的「2025國際淨灘日」，呼應聯合國 SDGs第14項「保育海洋與海洋資源」，在全台舉辦多場淨灘活動。圖／昇恆昌提供
免稅龍頭昇恆昌今年再度響應由國際海洋保育協會（Ocean Conservancy）發起的「2025國際淨灘日」，呼應聯合國 SDGs第14項「保育海洋與海洋資源」，在全台舉辦多場淨灘與護蟹活動。

昇恆昌表示，除了同仁外，還邀請會員、親朋好友跟廠商合作夥伴們一起響應，號召超過800人次參與，展現從國門出發、深耕在地的永續行動力，今日淨灘總計清出1119公斤的垃圾，還發現電路板、KTV會員卡、針頭等特殊海廢。

昇恆昌指出，在林口海岸的淨灘活動中，志工們特別分享海廢的種類與識別，讓孩子們從體驗中理解環境保護的重要性。除了超過200人的昇恆昌員工、眷屬，更號召了三峽五寮國小校長帶領師生與家長，還有環境部海岸認養平台報名的民眾，使淨灘行動成為跨世代的環境教育實踐。

同時，由台北營業部同仁發起在新北八里北堤的大型淨灘更吸引了社區居民與會員消費者共同參與，總計480人響應，展現企業員工發揮影響力的永續力量。

此外，昇恆昌與日本最大的烈酒品牌三得利首度攜手於新北市萬里風箏坪聯合淨灘，員工及合作夥伴共同參與，展現雙方將ESG合作行動延伸至國門外，也進一步提升對 ESG 與社區關懷的共識。

昇恆昌表示，除了淨灘行動，一系列守護海洋環境的行動也延伸至生態保育，昇恆昌參與綠島東部海岸國家風景區管理處「護蟹俠客行動」，在綠島陸蟹「奧氏後相手蟹」繁殖季節，協助抱卵母蟹安全橫越馬路並送至海邊產卵，避免路殺，維護珍貴島嶼生態。

昇恆昌也說，企業長期秉持「誠信、專業、創新及公益」的經營理念，有著「全員志工」的企業文化，2024 年，同仁自發性舉辦近570場志工活動，利用休假日貢獻超過5萬小時，以行動展現對公益與環境守護的認同與熱情。未來將延續「利他」理念，與合作夥伴及會員消費者共行，從國門出發，讓世界看見台灣對環境保育的堅持與努力。

