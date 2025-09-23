美課40%轉運稅 越南台商拚技術轉型、去除中國依賴

美國與越南達成進口商品20%關稅協議，轉運「洗產地」商品恐課40%關稅。扮演越南經濟要角的台商表示正積極應對，如分散原物料供應、本地化布局，避免依賴中國；同時推動自動化、材料再生等技術轉型，化危機為轉機。

7月初，作為第一批與美國總統川普談妥貿易協定的國家，越南從4月初令人震驚的原有稅率疊加46%對等關稅，大幅降為疊加20%，與其他東協國家相似，但若屬轉運貨物則將課以40%關稅，恐帶來衝擊。

兩個月過去，儘管仍有何為「轉運」等細節待釐清，但越南政府與台商都積極應對，並藉此機會強化供應鏈布局、數位轉型，提升競爭力。

台商為越南第4大外商，工廠數量與聘請的當地員工人數皆為數一數二，在越南經濟發展中扮演關鍵角色。

14日越南台商聯合總會大會期間，中央社訪問4位在越南深耕2、30年的台商僑領，了解其衝擊與因應對策。

越南台灣商會聯合總會總會長袁濟凡在越南擁有十餘間工廠、上萬名員工，客戶不少美國知名品牌。

他指出，5、6月時，駐越代表劉世忠已召集越南台商開會，共同向越南政府爭取對台商的照顧。「其實越南政府也怕台商外移，很支持我們在這邊。」

越南台商總會輔導總會長蔡文瑞的公司製造單車坐墊，專攻歐洲市場，影響稍小。他向記者提及越南政府第一時間與美推進協議談判時，也洽詢台商意見。

蔡文瑞說，「（越南）在關稅核定下來很短的時間，就個別通知重要台商，透過工業區管理局等不同體系，詢問台商是否有影響，需要越南政府去談，或者幫助什麼事，快速彙整意見。也因如此，越南動作很快，最短時間就談好關稅。」

世界台商聯合總會總會長李天柒專營家具出口，就他觀察，川普政策的不穩定性會影響客戶決定。「客人會很小心，現在下單很慢且很少，因為他在等川普會不會再改變關稅。」

李天柒認為，關稅多少對台商的影響是短期的，因最終也將反映在消費價格上，「其影響是會造成美國市場通膨」。

美國不僅對越南進口商品課20%關稅，針對從中國等其他國家轉運至美國的商品更是加徵40%關稅，旨在打擊透過越南「洗產地」，劍指中國規避美國對其商品高關稅的行為。

對此，台商除已有各種應對策略外，更發揮靈活性與韌性，趁機著手轉型，提升競爭力。

李天柒表示，40%關稅來自於從中國進口原物料或半成品，以洗產地的方式出貨到美國。因應之道，便是「原物料供應要分散，不要百分之百都從中國來，減少洗產地的危險。」

李天柒指出，台商進駐東協比中國早了20年，站得更穩。中國企業多是投機、短暫的，甚至會用當地人頭作負責人。

「若中國人跑路，是當地人頭受法律制裁，而非中國」，不免引起東協國家戒心。「台商來投資則是帶著資本，不是投機，而是真正要長期抗戰，是不一樣的。」

公司被稱為「製鞋巨人」的袁濟凡則告訴中央社，「我們開始應對，減少中國的石化材料，改從美國進口高彈性體，已自8月份開始進口，避開全部依賴中國市場，也從泰國、印尼進材料。」

為保持高競爭力，袁濟凡今年策略聚焦「自動化設備」，以符合全球日趨嚴格的ESG（環境、社會及治理）規範，同時降低人力、提升效率。此外，材料再生、廢料再生等研發工作也不能少，「以爭取更好的訂單」。

台商聯合總會同奈分會輔導會長吳明穎投身精密工業。他坦言，4月份剛收到消息時，因充滿不確定性，在訂單和排程上都面臨很大壓力。但他將危機視為轉機。認為這樣的衝擊「可以讓公司邁向更靈活的產能與庫存管理」。

在他看來，若轉運貨物關稅真的40%拍板，確實會對某些企業造成壓力。對此，台商已開始應對，「我們已慢慢開始調整本地化的生產，盡量降低第三國零件的依賴。」

本地化即推動短鏈佈局，以在地化生產取代長鏈進口。他希望鼓勵台灣專業團隊至越南，協助當地發展加工技術。「加工技術最重要，原材料可根據產地國或地緣政治關係去調整，問題不大。」

吳明穎指出，在零組件、技術人才與半導體部分，台灣有很大優勢，「希望推動更多台越合作，幫助這裡的產業提升競爭力」，如能彌補產能缺陷的自動化技術，就是台灣強項之一。在越南積極產業轉型之際，盼台越雙方討論，「促成製造產業的大戰略合作」。