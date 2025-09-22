TaipeiPLAS 2026徵展9月22日開跑 聚焦智慧製造 永續循環

由外貿協會與機械公會共同主辦的「2026台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）」，將於2026年9月15日至19日在台北南港展覽館1館盛大舉行。該展以「Form to Future塑造未來」為主軸，聚焦智慧製造、創新材料與永續循環三大核心主題，全面展現塑橡膠產業在新時代的突破與轉型。

外貿協會宣布，22日起展覽將正式開放報名，歡迎業者把握先機，搶佔市場商機。

台北國際塑橡膠工業展去（2024）年吸引近500家國內外業者參與，並迎來世界各地近1,500名國際專業買主到訪，總參觀人數突破1.2萬人，展現台灣塑橡膠產業在國際市場的強勁實力。該展不僅是新品與技術的發表舞台，更是產業鏈上下游交流合作的重要平台。

隨著全球塑橡膠產業快速邁向低碳與循環經濟，包括汽車、電子與消費品等國際大廠皆已承諾導入再生材料與低碳方案，並要求供應鏈同步升級。此一趨勢不僅呼應各國淨零政策與日益嚴格的環保規範，也為台灣業者帶來新一波的轉型契機。

永續循環的概念正全面融入產品設計與製程，而智慧製造技術的應用，則加速生產效率提升與能源最佳化，進一步推動產業升級。因此，2026年展覽也將新增永續循環區及聚焦複合材料應用，展示塑橡膠產業在材料創新、綠色製程與循環經濟上的最新突破，並結合論壇與交流活動，協助業者掌握趨勢、拓展全球市場版圖。

貿協強調，TaipeiPLAS不僅是技術與產品的展示，更是企業搶佔市場、深化國際合作的最佳平台。誠摯邀請國內外相關業者踴躍參與，共同鏈結國際持續引領產業邁向創新與永續的未來。更多展覽資訊與報名方式，請參閱官方網站：www.taipeiplas.com.tw。