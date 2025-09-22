快訊

高雄僅存「百貨空中樂園」突傳10月起休園 網驚：童年的回憶！

TaipeiPLAS 2026徵展9月22日開跑 聚焦智慧製造 永續循環

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
買主於TaipeiPLAS 2024參觀並了解製品應用。貿協提供
買主於TaipeiPLAS 2024參觀並了解製品應用。貿協提供

外貿協會與機械公會共同主辦的「2026台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）」，將於2026年9月15日至19日在台北南港展覽館1館盛大舉行。該展以「Form to Future塑造未來」為主軸，聚焦智慧製造、創新材料與永續循環三大核心主題，全面展現塑橡膠產業在新時代的突破與轉型。

外貿協會宣布，22日起展覽將正式開放報名，歡迎業者把握先機，搶佔市場商機。

台北國際塑橡膠工業展去（2024）年吸引近500家國內外業者參與，並迎來世界各地近1,500名國際專業買主到訪，總參觀人數突破1.2萬人，展現台灣塑橡膠產業在國際市場的強勁實力。該展不僅是新品與技術的發表舞台，更是產業鏈上下游交流合作的重要平台

隨著全球塑橡膠產業快速邁向低碳與循環經濟，包括汽車、電子與消費品等國際大廠皆已承諾導入再生材料與低碳方案，並要求供應鏈同步升級。此一趨勢不僅呼應各國淨零政策與日益嚴格的環保規範，也為台灣業者帶來新一波的轉型契機。

永續循環的概念正全面融入產品設計與製程，而智慧製造技術的應用，則加速生產效率提升與能源最佳化，進一步推動產業升級。因此，2026年展覽也將新增永續循環區及聚焦複合材料應用，展示塑橡膠產業在材料創新、綠色製程與循環經濟上的最新突破，並結合論壇與交流活動，協助業者掌握趨勢、拓展全球市場版圖。

貿協強調，TaipeiPLAS不僅是技術與產品的展示，更是企業搶佔市場、深化國際合作的最佳平台。誠摯邀請國內外相關業者踴躍參與，共同鏈結國際持續引領產業邁向創新與永續的未來。更多展覽資訊與報名方式，請參閱官方網站：www.taipeiplas.com.tw。

外貿協會 平台

延伸閱讀

影／南投砸近8千萬添清運機具 今「大閱兵開箱」移交公所

中市府推低碳中秋 業者啟動餐飲布局輕鬆團聚

機器人題材定期定額買 法人唱旺長線商機

維田下半年營運看增

相關新聞

百和興業：銷美比重不高 因應關稅越南廠有發展空間

成衣及鞋材廠百和興業總經理鄭新隆今天表示，前3大客戶占整體營收約70%多，其中最大客戶愛迪達銷美比重不到3成，且品牌客戶...

928檔帶動、房市政策放鬆 台南、高雄近兩月周來人有感「解凍」

房市有緩步「解凍」跡象；據591新建案資料顯示，比較今年6~7月和8~9月公開的預售屋新案平均每周看屋客組數，原先賞屋客...

信義房屋周俊吉感念師恩、惠助母校 政大法學院、信義學堂22日揭牌

信義企業集團創辦人周俊吉感念師恩，不僅促成中國文化大學、政治大學共同設立「文政講堂」，更大力支持政治大學法學院新館空間「...

卜蜂鄭武樾：強化禽畜肉品分切 對全年獲利審慎樂觀

雞肉大廠卜蜂董事長鄭武樾表示，今年整體外在大環境不是太好，不過仍會強化禽、畜產肉品分切，並持續投資食品加工產業，進行產業...

水龍頭打開前…8月新青安探低

新青安8月撥貸金額降至293.1億元、月減14.7%，不僅低於元月春節假期，亦為上路以來第三低，凸顯限貸問題嚴重，甚至兆...

台灣高鐵N700ST新世代列車 採全新科技設計、耗能降低約20%

台灣高鐵邁入新世代，首批參考日本新幹線最新款「N700S」打造的「N700ST」列車，預計2026年8月抵台，2027年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。