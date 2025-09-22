歐洲工具機展 EMO 登場 台廠全力搶單 程泰集團逆勢開紅盤

全球規模最大的工具機展「歐洲工具機展EMO Hannover 2025」，22日在德國漢諾威登場，儘管全球市場仍不景氣，程泰集團（1583） 首日仍開出紅盤，現場展出的6台磨床、車銑複合機、走心式車床及龍門五軸機全部售出；高鋒（4510）、上銀（2049）、瀧澤科（6609）等大廠，代理商、客戶詢單也很熱絡。

本屆展會將一連舉行五天，吸引來自全球45國、超過1,600家機械製造商共襄盛舉；EMO展高峰時曾有27個展館同時展出，但今年只開13館，不到高峰時的一半。台灣廠商則由機械公會領軍，總計122家業者參展，全力搶單。

台灣機械公會理事長莊大立、工具機公會理事長陳紳騰，今天陪同經濟部次長江文若、外貿協會董事長黃志芳等人，逐一前往參展的台廠參觀，並為業者加油打氣。

莊大立表示，受全球工具機產業不景氣影響，雖然整體參展家數較上屆減少，但台灣仍為非歐洲國家中排名第二，主要看好俄烏戰爭後經濟復甦與汽車產業回溫，參展廠商包括程泰、亞崴（1530）、高鋒、瀧澤科、穎漢（4562）、台中精機、三鋒機器、上銀、大井泵浦（6982）、健椿（4561）、哈伯、台灣引興等，全力衝刺歐洲市場。

另外，也有友嘉集團、東台集團（4526）、百德機械（4563）、永進機械等，改採由歐洲子公司舉行廠內展（Open House）方式，直接邀請客戶進廠參觀，爭取訂單。

程泰集團會長楊德華指出，EMO展展出第一天，觀展人潮不如預期。不過，程泰集團過去深耕歐洲市場有成，除了現場展示的產品全數售出、交易金額逾5,000萬元之外，今天有德國、保加利亞代理商前來詢單，土耳其代理商明天也會來下單。

此次參展，程泰主力機種包括五軸車削中心、走心式車床、圓筒磨床；亞崴主力為龍門五軸加工中心。楊德華強調，EMO展為全球最大工具機展，而且歐洲為程泰集團最大市場，比重達35%，此次參展將全力搶單。

和大集團總裁沈國榮表示，今年集團有和大、高鋒及達佛羅等三家公司聯展，展出規模較上屆成長50%，展出產品包括滾齒機、五軸機及龍門機。目前，達佛羅、高鋒各有70%、35%的產品銷往歐洲，和大的滾齒機也有近40%銷往歐洲。

上銀今年由歐洲子公司代表參展，主要展出智慧型滾珠螺桿、線性滑軌及半導體應用解決方案，董事長卓文恒現場坐鎮；友嘉集團今年由歐洲子公司舉行廠內展，爭取客戶下單。

東台今年亦改由法國PCI子公司舉行廠內展，邀請客戶與買家直接前往分公司接觸會商，漢諾威EMO展則有業務代表前往與客戶洽談。

東台歐洲子公司主力銷售產品為汽車工業相關的工具機種，如臥式加工中芯機等，今年歐洲市場占東台總體營收20%，看好俄烏戰爭後經濟復甦與汽車產業回溫，全力衝刺歐洲市場。

另外，東台與百德今年初進一步合作，深化歐洲市場布局，整合東歐銷售通路並強化營運體質，聚焦與德系客戶的合作鏈結，優化區域服務網絡，強化在地即時支援與製程整合能力。

三鋒機器總經理郭璦玫表示，今年三鋒機器訴求以65年專業經驗，帶來完整系列的數控車床產品，全力拓展歐洲市場，包括臥式、斜床式與立式車床，廣泛應用於鋼鐵、造船、能源、汽車及鐵路等產業。

機械公會統計，台灣工具機出口已連續兩年雙位數下滑，其中2023年出口值26.02億美元、年減14%；2024年出口值22.18億美元、年減14.8%；而今年上半年出口值10.12億美元、年減5.8%，反映全球景氣疲弱與匯率競爭壓力。

面對美國對等關稅與匯率波動挑戰，經濟部與機械公會積極研議對策，希望以EMO展作為突破口，加強國際行銷與品牌曝光，包括在展館周邊投放大型廣告，與德國、荷蘭、捷克、印度等國際媒體合作，推出專題報導，提升品牌國際能見度。

貿協指出，全球製造業正處於能源轉型與供應鏈重組階段，高效率、智慧化工具機需求強勁，台灣廠商具備的優勢，包括：靈活的生產能力、能快速回應市場需求，以及完整的零組件供應鏈，保障交貨穩定性等。

今年台灣廠商參展最大亮點，是技術與永續並進，此次台廠緊扣EMO 2025展覽主題「永續製造與數位轉型」，展出重點包括：智慧自動化技術方面，台廠推出整合式搬運系統、自主生產監控模組，以提升生產效率。

淨零碳排方案，針對製程優化、能源效率管理與資源回收策略，展示具體落實方法與成功案例。數位化AI應用則以即時監控與預測性維護系統、資料分析與流程優化、建立新的商業模式等，協助客戶大幅提升生產力與競爭力。