高鐵砸285億 買新世代列車

台灣高鐵（2633）今年8月旅運人次達724萬，刷新單月歷史運量紀錄，年增7.2%。為因應高運量，高鐵砸285億元添購12組新世代列車N700ST，新列車將於2027年投入營運，不僅要拚節能、也要衝運量。

台灣高鐵董事長史哲22日率團參訪日本JR新幹線大井基地，並說明高鐵新世代列車設施。他指出，新車兼具節能、安全與舒適三大特色，未來12組車輛全面上線後，尖峰時段發車能力將提升約25%，有助紓解一票難求壓力。

台灣高鐵說，N700ST外觀採新研發的「至尊雙翼型」車頭，鼻形更扁平流線，可有效減少隧道風切噪音與行駛阻力；車頭燈改採LED燈具可提升節能效益。藉由車體輕量化與新材料科技應用，新車相較既有700T車種耗能可降低約20%；同時導入鋁合金回收再利用，行李架使用自700系退役車材製造，展現永續理念。

高鐵表示，N700ST內建備援鋰電池，若遇外部電力中斷，可自走行駛約10公里至安全處所。