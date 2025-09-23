快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

工研院：三路推進 AI 無人載具

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
工研院舉行第14屆院士會議，出席包括工研院院士海英俊（前排左起）、楊育民、史欽泰、林本堅、工研院董事長吳政忠、院士施振榮、工研院長劉文雄、院士林耕華、王康隆、楊振通、蕭慈飛，以及工研院AI策略長余孝先（後排左起）、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、執行副總暨副院長胡竹生、院士吳明賢、童子賢、蔡長海、余俊彥、米玉傑、倪衍玄、羅唯仁、劉克振、陳適安、工研院執行副總暨協理李宗銘、工研院特聘專家彭裕民、副總暨行銷長林佳蓉。工研院／提供
工研院舉行第14屆院士會議，出席包括工研院院士海英俊（前排左起）、楊育民、史欽泰、林本堅、工研院董事長吳政忠、院士施振榮、工研院長劉文雄、院士林耕華、王康隆、楊振通、蕭慈飛，以及工研院AI策略長余孝先（後排左起）、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、執行副總暨副院長胡竹生、院士吳明賢、童子賢、蔡長海、余俊彥、米玉傑、倪衍玄、羅唯仁、劉克振、陳適安、工研院執行副總暨協理李宗銘、工研院特聘專家彭裕民、副總暨行銷長林佳蓉。工研院／提供

工研院日前舉辦第14屆院士會議，會中針對台灣深耕AI無人載具產業的相關議題進行討論，工研院綜合院士建言指出，AI無人載具是台灣應發揮既有優勢不可錯過的產業浪潮，應採取三大策略前進，以壯大台灣AI無人載具生態系及國際市場定位，帶動產業轉型升級。

工研院院士會議今年主題為「布局台灣AI無人載具生態系」，對於台灣在全球AI無人載具的定位，以及加速產業化、支持生態系方法。工研院院士建議，首先是推動AI無人載具應聚焦的領域、關鍵技術與系統，由工研院進行全球市場調查，針對無人機、服務型機器人、水下載具等，並延伸至智慧製造、醫療照護、巡檢等領域應用，國內先行推動，鎖定控制系統設計與整合，從全球性的商業用途加速發展。

院士並建議，由工研院橫向主導整合，投入材料、設備及跨領域的介接。

其次，布局台灣AI無人載具創新生態系統的策略方向。發展AI無人載具應建立跨部會的國家級計劃，例如以十年為期，規劃短中長期無人載具發展藍圖，並制訂AI、通訊等國家級標準。

院士認為，AI生態系發展關鍵在於導入AI代理人（AI Agent），協助優化現場環境，提升應用效率，讓農場、醫院或工廠的運作更智慧化。因應各國積極建立自主供應鏈，應致力建立世界對台灣供應鏈的信任，加強國內生態系與國際整合，由工研院擔任領頭羊整合角色，橫向串連各部會與產業，協助台灣產業快速導入AI無人載具，並讓落地成果成為外銷的新動能。

再者，發展AI無人載具的人才、教育與基礎建設。AI及產業發展需要多元化人才，院士建議加強全齡教育（涵蓋K-12，幼兒園至高中12年級）與訓練，並應用AI強化相關技術人才的培育，達到賦能與人才效率提升。同時評估產業與AI發展所需算力，與提供長期穩定多元韌性電力，並檢視國內再生能源策略是否需要調整，以及如何利用智慧微電網結合感測器，提高能源使用效率。

AI 院士 工研院

延伸閱讀

施振榮與劉德音工研院同台 籲AI無人載具建立國家級計畫

工研院院士會議討論：臺灣AI無人載具產業三大策略

工研院院士：台灣不可錯過AI無人載具 應建國家計畫

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI 打造生態系對決微軟

相關新聞

新光三越射五箭 拚重返榮耀…周年慶助攻 將帶動本季業績成長

新光三越副董事長吳昕陽昨（22）日表示，新光三越將射五箭，包含台南小北門店開幕、台中店復業、台北市南西與信義A9大改裝，...

冠德奪高雄車站公辦都更案 總投資規模逾95億元 預計2034年完工

冠德建設再奪大型公辦都更案。冠德昨（22）日公告，獲選為「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」最優申請人，該案為高雄車...

陸鋼鐵防內捲 嚴禁新增產能 中鋼、燁輝樂見產業結構性改善

大陸工信部等五部門昨（22）日聯合發布《鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，提出嚴禁新增產能，並設定未來兩...

新光三越搶頂端客群 新增金卡會員

新光三越持續做大會員經濟，目標年度會員數至少要增加30萬人，達450萬人。

公辦都更案 建商新面孔加入搶標

公辦都更案愈來愈搶手，不僅熟面孔建商搶標，近來也出現不少新面孔，像是愛山林、達麗、興富發等積極搶攻公辦都更案，成為各家指...

工具機台廠歐洲參展搶單

歐洲工具機展，台廠逾百家搶單。全球規模最大的「歐洲工具機展EMO Hannover 2025」，22日在德國漢諾威登場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。