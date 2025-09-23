工研院：三路推進 AI 無人載具

工研院日前舉辦第14屆院士會議，會中針對台灣深耕AI無人載具產業的相關議題進行討論，工研院綜合院士建言指出，AI無人載具是台灣應發揮既有優勢不可錯過的產業浪潮，應採取三大策略前進，以壯大台灣AI無人載具生態系及國際市場定位，帶動產業轉型升級。

工研院院士會議今年主題為「布局台灣AI無人載具生態系」，對於台灣在全球AI無人載具的定位，以及加速產業化、支持生態系方法。工研院院士建議，首先是推動AI無人載具應聚焦的領域、關鍵技術與系統，由工研院進行全球市場調查，針對無人機、服務型機器人、水下載具等，並延伸至智慧製造、醫療照護、巡檢等領域應用，國內先行推動，鎖定控制系統設計與整合，從全球性的商業用途加速發展。

院士並建議，由工研院橫向主導整合，投入材料、設備及跨領域的介接。

其次，布局台灣AI無人載具創新生態系統的策略方向。發展AI無人載具應建立跨部會的國家級計劃，例如以十年為期，規劃短中長期無人載具發展藍圖，並制訂AI、通訊等國家級標準。

院士認為，AI生態系發展關鍵在於導入AI代理人（AI Agent），協助優化現場環境，提升應用效率，讓農場、醫院或工廠的運作更智慧化。因應各國積極建立自主供應鏈，應致力建立世界對台灣供應鏈的信任，加強國內生態系與國際整合，由工研院擔任領頭羊整合角色，橫向串連各部會與產業，協助台灣產業快速導入AI無人載具，並讓落地成果成為外銷的新動能。

再者，發展AI無人載具的人才、教育與基礎建設。AI及產業發展需要多元化人才，院士建議加強全齡教育（涵蓋K-12，幼兒園至高中12年級）與訓練，並應用AI強化相關技術人才的培育，達到賦能與人才效率提升。同時評估產業與AI發展所需算力，與提供長期穩定多元韌性電力，並檢視國內再生能源策略是否需要調整，以及如何利用智慧微電網結合感測器，提高能源使用效率。