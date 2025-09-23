超商進擊移工千億元商機 鎖定穆斯林族群各自出奇招

台灣移工人數近幾年快速增加，根據最新統計，在台外籍移工人數截至2025年4月底已達83萬人，預期三年內將突破百萬人，各大超商看準移工每年帶來上千億元的消費商機，鎖定穆斯林族群的習性，各自出奇招搶市。

其中統一超7-ELEVEN（2912）啟動「穆斯林友好商店」計畫，擬擴大標示無豬肉、無酒精餐食等；全家（5903）東南亞進口商品專區去年業績成長逾五成，今年目標將擴大至近千店；OKmart推出智能販賣機OKmini，提供清真認證商品。

根據資料顯示，除在台外籍移工突破80萬人，加計新住民家庭更超過百萬人，所謂移工包含產業移工及社福移工，如製造業、外籍看護等，其中以印尼籍人數最大宗，且多數為穆斯林。

7-ELEVEN今年首次啟動「穆斯林友好商店」計畫，打造無豬肉、無酒精餐食等多元化飲食與店內多語系服務等，帶動相關業績成長一至二成，有效擴大多元旅居商機。

7-ELEVEN觀察，特定商圈門市設置的「東南亞商品專區」，引進超過百種東南亞熱門商品，多元化的產品陳列已帶動銷售成長三成，以泡麵、休閒食品銷售最好，尤其廠區及鄰近住宅商圈帶動消費人潮與周邊罐裝飲料併買率，預計今年底可拓展達千店。

全家指出，針對住宅區、工業區等鄰近店舖導入「東南亞商品專區」，販售近百款東南亞進口商品，目前已導入超過650店，今年目標擴大至900店；NO PORK無豬肉熟食區已導入150店，未來也將視商圈需求導入更多店舖。

OK超商表示，2019年起就推出智能販賣機OKmini，提供清真認證商品，並在特定場域客製化商品內容，以符合清真標準的食品為主。此外，因應移工人口增長，OK超商在封閉型商圈的指定門市啟用四國語言標示，進一步提升移工購物的便利性。



