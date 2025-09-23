聯經人文企業獎徵件 開跑

快訊

經濟日報／ 台北訊

第三屆聯經「人文企業獎」即日起至11月28日徵件，分為「社會關懷獎」、「藝文推手獎」、「教育提升獎」、「地方發展獎」及「生態保育獎」五大面向，並區分「企業」與「非營利組織」兩組，鼓勵不同規模的企業與團體皆能參與。

聯經出版發行人林載爵表示，2024年創辦「人文企業獎」，以有別於一般ESG或永續獎項，特別聚焦企業或組織在人文層面的實質影響力，關注文化、教育、藝文與社會福祉等「軟性價值」的表現與投入。

從歷屆得獎案例可看到企業與組織落實人文精神的感動故事。如友達光電經營西大墩窯遺址及文化館，帶動地方發展；普萊德科技整合教育資源進行補救教學，給予弱勢孩童溫暖陪伴；成真咖啡潔淨水計畫讓非洲獲得乾淨水源；鴻海教育基金會以「鴻海獎學鯨」資助清寒學子翻轉人生等。

金管會推動「公司治理 3.0」與永續發展藍圖，要求上市櫃公司強化ESG揭露，並納入企業評量指標；證交所亦將企業永續表現列為資本市場重要指標。參與「人文企業獎」不僅是企業展現社會責任的具體舞台，更能呼應政府政策方向，強化品牌形象與永續價值。

曾任人文企業獎評審團召集人的願景工程董事長陳冲說，「很多企業把公益慈善、人文關懷變成DNA一部分，這是很大的進步。企業堅持人文價值，提出長期承諾，便能產生深遠正向影響，成為穩定與進步的力量」。

不論規模大小、產業別，只要在人文實踐上有具體行動的企業與組織都歡迎報名。報名細則與評選方式參見「聯經人文企業獎」官網：https://linkingthink.com/lkawards

