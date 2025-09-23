工具機台廠歐洲參展搶單

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

歐洲工具機展，台廠逾百家搶單。全球規模最大的「歐洲工具機展EMO Hannover 2025」，22日在德國漢諾威登場，台灣廠商則由機械公會領軍，總計122家業者參展，全力搶單。

本屆展會將舉行五天，吸引全球45國、超過1,600家機械製造商共襄盛舉；EMO展高峰時曾有27個展館同時展出，但今年只開13館，不到高峰時的一半。

儘管歐洲市場仍不景氣，代據現場參展的企業轉述，程泰集團首日漲出即開紅盤，現場展出的六台磨床、車銑複合機及龍門五軸機全部售出，被掃貨一空。

機械公會理事長莊大立表示，受到全球工具機產業不景氣影響，雖然整體參展家數較上屆略減，但台灣仍為非歐洲國家中排名第二，參展廠商包括上銀（2049）、程泰、高鋒、瀧澤科、穎漢、台中精機、三鋒機器、哈伯等，展現台廠在智慧製造領域的競爭力。另外，也有友嘉集團、東台集團、百德機械、永進機械等，改採由歐洲子公司舉行廠內展（Open House）方式，直接邀請客戶進廠參觀，爭取訂單。

程泰集團會長楊德華指出，EMO展展出第一天，觀展人潮不如預期。不過，程泰集團過去深耕歐洲市場有成，除了現場展示的產品全數售出，交易金額逾5,000萬元之外，昨天有德國、保加利亞代理商前來詢單，土耳其代理商明天也會來下單。

此次參展，程泰主力機種包括五軸車削中心、走心式車床、圓筒磨床；亞崴主力為龍門五軸加工中心。楊德華強調，EMO展為全球最大工具機展，而且歐洲為程泰集團最大市場，比重達35%，將全力搶單。

程泰 工具機

