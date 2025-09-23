公辦都更案 建商新面孔加入搶標

公辦都更案愈來愈搶手，不僅熟面孔建商搶標，近來也出現不少新面孔，像是愛山林（2540）、達麗、興富發等積極搶攻公辦都更案，成為各家指標建商營運策略的重要選項之一。

專家指，如今建商取得融資銀彈不易，加上公辦都更案時間長，可撐過一個景氣循環，吸引建商在景氣低谷時投入公辦都更案來長線布局。

觀察今年建商取得公辦都更案，過去沒參與過公辦都更案的愛山林建設，今年與宏匯集團合組公司，積極拿下三大案，包括南港台電CR1都更案、中正紀念堂站聯開案及新北十四張聯開案，達麗建設拿下高雄左營眷村案、屏東火車站都更案等，興富發則是拿下新北市規模最大的眷村「台貿一城」案。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，現今不只是民眾申辦房貸的難度較早前提高，建商要取得融資銀彈也不容易，尤其是購地貸款不但成數低，須保留一成動工款，還被要求應於18個月內開工，使建商購地趨於保守，推案也難以大展拳腳。但若是透過參與公辦都更的途徑來推案，則可省去許多麻煩。

陳定中指出，建商參與公辦都更的相關融資，不受天條水位影響，且公辦都更的融資沒有限期開工的拘束，對建商而言，資金調度及推案規劃都具有更大彈性，也成為建商在房地產景氣相對薄弱時的耕耘重點。