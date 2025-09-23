快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

公辦都更案 建商新面孔加入搶標

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

公辦都更案愈來愈搶手，不僅熟面孔建商搶標，近來也出現不少新面孔，像是愛山林（2540）、達麗、興富發等積極搶攻公辦都更案，成為各家指標建商營運策略的重要選項之一。

專家指，如今建商取得融資銀彈不易，加上公辦都更案時間長，可撐過一個景氣循環，吸引建商在景氣低谷時投入公辦都更案來長線布局。

觀察今年建商取得公辦都更案，過去沒參與過公辦都更案的愛山林建設，今年與宏匯集團合組公司，積極拿下三大案，包括南港台電CR1都更案、中正紀念堂站聯開案及新北十四張聯開案，達麗建設拿下高雄左營眷村案、屏東火車站都更案等，興富發則是拿下新北市規模最大的眷村「台貿一城」案。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，現今不只是民眾申辦房貸的難度較早前提高，建商要取得融資銀彈也不容易，尤其是購地貸款不但成數低，須保留一成動工款，還被要求應於18個月內開工，使建商購地趨於保守，推案也難以大展拳腳。但若是透過參與公辦都更的途徑來推案，則可省去許多麻煩。

陳定中指出，建商參與公辦都更的相關融資，不受天條水位影響，且公辦都更的融資沒有限期開工的拘束，對建商而言，資金調度及推案規劃都具有更大彈性，也成為建商在房地產景氣相對薄弱時的耕耘重點。

公辦都更 建商 景氣

延伸閱讀

新青安大鬆綁仍救不了限貸飢餓遊戲 揭「一個政府、兩套標準」困局

名建商金毓泰詐貸3銀行逾5億元 執行長背信罪500萬元交保

知名建商金毓泰詐3銀行逾5億元 執行長凌晨移送北檢

建商金毓泰詐貸3銀行逾5億元 執行長兒子涉背信50萬元交保

相關新聞

新光三越射五箭 拚重返榮耀…周年慶助攻 將帶動本季業績成長

新光三越副董事長吳昕陽昨（22）日表示，新光三越將射五箭，包含台南小北門店開幕、台中店復業、台北市南西與信義A9大改裝，...

冠德奪高雄車站公辦都更案 總投資規模逾95億元 預計2034年完工

冠德建設再奪大型公辦都更案。冠德昨（22）日公告，獲選為「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」最優申請人，該案為高雄車...

陸鋼鐵防內捲 嚴禁新增產能 中鋼、燁輝樂見產業結構性改善

大陸工信部等五部門昨（22）日聯合發布《鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，提出嚴禁新增產能，並設定未來兩...

新光三越搶頂端客群 新增金卡會員

新光三越持續做大會員經濟，目標年度會員數至少要增加30萬人，達450萬人。

公辦都更案 建商新面孔加入搶標

公辦都更案愈來愈搶手，不僅熟面孔建商搶標，近來也出現不少新面孔，像是愛山林、達麗、興富發等積極搶攻公辦都更案，成為各家指...

工具機台廠歐洲參展搶單

歐洲工具機展，台廠逾百家搶單。全球規模最大的「歐洲工具機展EMO Hannover 2025」，22日在德國漢諾威登場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。