新光三越搶頂端客群 新增金卡會員

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

新光三越持續做大會員經濟，目標年度會員數至少要增加30萬人，達450萬人。

另外，為強化會員服務體驗，新光三越10月起會員制度全面升級，新增「金卡會員」制度，擴大搶攻金字塔頂端客群。

新光三越表示，本次新的會員制度中，金卡會員資格為單月累積消費達60萬，或於銀卡效期內累積消費60萬者即可升等。銀卡會員在有效期間內達成消費標準，也可於次月升等。

新光三越指出，金卡會員獨享六項專屬權益，包括一對一專屬服務顧問；專屬貴賓休憩空間，每日提供1小時使用時段與迎賓飲品；品牌專屬活動與限定商品；生日禮遇及SKM Online專屬優惠；消費點數1.5倍累積；以及每月16小時免費停車，含每日最高6小時折抵。

金卡會員服務與專屬空間初步覆蓋六大店，涵蓋會員九成活動足跡。金卡上線當日，將推出萬張紀念實體卡及北海道人氣品牌Cheese Wonder專屬升等禮，並與570個品牌聯手推出專屬商品與活動。

新光三越持續做大會員經濟，目標年度會員數至少要增加30萬人，達450萬人。

