陸鋼鐵防內捲 嚴禁新增產能 中鋼、燁輝樂見產業結構性改善

大陸工信部等五部門昨（22）日聯合發布《鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，提出嚴禁新增產能，並設定未來兩年鋼鐵業的增加值年均增長4%目標。這一政策的核心指向在於限制「無序擴張」，並透過政策傾斜引導更多資本向綠色高端製造轉移。

分析認為，政策後續或約束5%至10%產量。工作方案重申將嚴格禁止新增產能，並要求行業加速淘汰落後設備。這一綱領性的政策以「穩增長、防內捲」為主線，給出中國大陸鋼鐵行業方向性調整的路徑。

對此，國內鋼鐵業者都表正面態度，中鋼（2002）、燁輝、裕鐵等重點鋼廠樂見，認為若政策落地，鋼鐵產業將出現結構性改善，創造長期利基。

方案並明確，將實施產能產量精準調控、推進鋼鐵企業分級分類管理，嚴禁新增產能，引導資源要素向優勢企業集聚，透過產量調控促進優勝劣汰，實現供需動態平衡。

資料顯示，截至2022年底，大陸粗鋼產能已超過12億噸，但國內消費需求穩定在約10億噸的水準，行業內捲化競爭明顯。這一現象不僅削弱企業獲利能力，更加劇全球鋼鐵市場的波動，為產業鏈安全埋下隱患。

央視新聞引述專家稱，新方案確立「設備更新」與「低碳轉型」為未來競爭核心。企業需加速淘汰老舊高爐、轉爐等限制裝備，並在2025年底前完成80%以上產能的超低排放改造。同時要求支持高附加值產品，擴大在建設、交通運輸等領域應用，以緩解房市低迷帶來的需求壓力。

展望大陸鋼鐵業後市，國泰君安證券認為，隨淡旺季切換，需求有望回升、庫存去化，行業基本面修復。證券時報引述國泰海通證券稱，基建有望復甦，鋼鐵併購重組可能加快，集中度提升將帶來獲利修復。

東吳證券則認為，大陸鋼鐵行業產能嚴重過剩，央企、國企集中度較高，有利行政手段實施，「反內捲」政策有望推動鋼價修復，獲利抬升。鋼鐵業央企、國企產量占比顯著高於民企，頭部集中度較高，預期「防內捲」政策或約束5%至10%產量。