冠德奪高雄車站公辦都更案 總投資規模逾95億元 預計2034年完工

冠德建設（2520）再奪大型公辦都更案。冠德昨（22）日公告，獲選為「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」最優申請人，該案為高雄車站站前第一環圈重大更新計畫，預估總投資規模逾95億元，預計2034年完工。

冠德建設為公辦都更案常客，除了此次拿下標案外，手上還握有台北市中正區行二行三案、台電南港案、信義兒福B2案、板橋官邸案等，另，在捷運聯開案也有所著墨，包括秀朗橋案、G05案、G9-1案、Y16案等。

冠德建設董事長馬志綱表示，集團相當看好高雄發展，與日本森大廈都市企劃株式會社合作，借鏡「虎之門之丘」複合式開發經驗，打造車站成為不分平、假日都「有人生活、有人造訪」的城市空間。

三塊基地規劃興建2.9萬坪量體，2棟為地上22~26層、地下6層住辦及商業大樓，1棟為地上31層、地下6層的住宅大樓，除了車專四、車專五加碼取得鑽石級綠建築、銀級智慧建築、二級低碳建築及美國LEED 黃金級認證外，且承諾額外提供7,500萬元建置立體連通天橋串聯至高雄車站3樓天棚。

另，該案納入冠德集團既有之「天使基金5,000萬」計畫 ，扶植在地新創產業，並結合所取得之高雄車站下沉式廣場經營權，共同打造主題性吉祥物（品牌）、套裝行程，定期舉辦活動，形塑具現代機能與永續設計的經貿都心。

高雄市副市長林欽榮指出，高雄新車站廣場天棚在去年12月28日啟用，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱宣布高鐵南延採「高雄方案」，市長陳其邁正式宣告啟動「高雄車站周邊大都更計畫」，市府與臺鐵合作推動火車站附近土地使用，利用國、公有土地來進行開發，以公帶動私人投資，型塑高雄車站成長關鍵核心區域。

該案區位優勢極佳，朝北串接左營高鐵科技之心、南向緊連亞洲新灣區5G AIoT創新園區，鏈結S廊帶發展核心。