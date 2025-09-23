快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

冠德奪高雄車站公辦都更案 總投資規模逾95億元 預計2034年完工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
高雄車站專用區四、五及商四開發模擬圖。高雄市政府／提供
高雄車站專用區四、五及商四開發模擬圖。高雄市政府／提供

冠德建設（2520）再奪大型公辦都更案。冠德昨（22）日公告，獲選為「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」最優申請人，該案為高雄車站站前第一環圈重大更新計畫，預估總投資規模逾95億元，預計2034年完工。

冠德建設為公辦都更案常客，除了此次拿下標案外，手上還握有台北市中正區行二行三案、台電南港案、信義兒福B2案、板橋官邸案等，另，在捷運聯開案也有所著墨，包括秀朗橋案、G05案、G9-1案、Y16案等。

冠德建設董事長馬志綱表示，集團相當看好高雄發展，與日本森大廈都市企劃株式會社合作，借鏡「虎之門之丘」複合式開發經驗，打造車站成為不分平、假日都「有人生活、有人造訪」的城市空間。

三塊基地規劃興建2.9萬坪量體，2棟為地上22~26層、地下6層住辦及商業大樓，1棟為地上31層、地下6層的住宅大樓，除了車專四、車專五加碼取得鑽石級綠建築、銀級智慧建築、二級低碳建築及美國LEED 黃金級認證外，且承諾額外提供7,500萬元建置立體連通天橋串聯至高雄車站3樓天棚。

另，該案納入冠德集團既有之「天使基金5,000萬」計畫 ，扶植在地新創產業，並結合所取得之高雄車站下沉式廣場經營權，共同打造主題性吉祥物（品牌）、套裝行程，定期舉辦活動，形塑具現代機能與永續設計的經貿都心。

高雄市副市長林欽榮指出，高雄新車站廣場天棚在去年12月28日啟用，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱宣布高鐵南延採「高雄方案」，市長陳其邁正式宣告啟動「高雄車站周邊大都更計畫」，市府與臺鐵合作推動火車站附近土地使用，利用國、公有土地來進行開發，以公帶動私人投資，型塑高雄車站成長關鍵核心區域。

該案區位優勢極佳，朝北串接左營高鐵科技之心、南向緊連亞洲新灣區5G AIoT創新園區，鏈結S廊帶發展核心。

公辦都更

延伸閱讀

延續寄養爸的愛 根基營造為新北家扶獻愛促成「繕循環」

高雄車站動線複雜 議員要求比照美麗島站增「愛心接駁車」

亞洲資產管理專區公辦都更首案 高雄後金段8筆土地可望引資53億元

高雄亞資中心內公辦都更案 招商會吸引多家廠商

相關新聞

新光三越射五箭 拚重返榮耀…周年慶助攻 將帶動本季業績成長

新光三越副董事長吳昕陽昨（22）日表示，新光三越將射五箭，包含台南小北門店開幕、台中店復業、台北市南西與信義A9大改裝，...

冠德奪高雄車站公辦都更案 總投資規模逾95億元 預計2034年完工

冠德建設再奪大型公辦都更案。冠德昨（22）日公告，獲選為「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」最優申請人，該案為高雄車...

陸鋼鐵防內捲 嚴禁新增產能 中鋼、燁輝樂見產業結構性改善

大陸工信部等五部門昨（22）日聯合發布《鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，提出嚴禁新增產能，並設定未來兩...

新光三越搶頂端客群 新增金卡會員

新光三越持續做大會員經濟，目標年度會員數至少要增加30萬人，達450萬人。

公辦都更案 建商新面孔加入搶標

公辦都更案愈來愈搶手，不僅熟面孔建商搶標，近來也出現不少新面孔，像是愛山林、達麗、興富發等積極搶攻公辦都更案，成為各家指...

工具機台廠歐洲參展搶單

歐洲工具機展，台廠逾百家搶單。全球規模最大的「歐洲工具機展EMO Hannover 2025」，22日在德國漢諾威登場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。