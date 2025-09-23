新光三越射五箭 拚重返榮耀…周年慶助攻 將帶動本季業績成長

新光三越副董事長吳昕陽昨（22）日表示，新光三越將射五箭，包含台南小北門店開幕、台中店復業、台北市南西與信義A9大改裝，加上周年慶助攻下，將帶動本季業績成長，也同步預告新光三越將「再出發」。

吳昕陽上任新光三越副董事長以來，首度面對媒體。今年前八月零售市場內外夾攻競爭加劇，關稅、政治因素影響市場動盪，出境人數超越疫前，物價上漲壓縮民眾國內消費預算、品牌經營成本；國內市場有逾十家百貨商場積極改裝搶市。對此，吳昕陽表示，新光三越將射五箭，力抗產業競爭、拚重返榮耀。

在經歷台中店氣爆事件後，吳昕陽表示，面對、承擔、向前走，台中店將復業不是慶祝，而是要更審慎、謙卑。

對於五個好消息，吳昕陽指出，首先，9月底台南小北門店即將開幕，近期試營運期間來客數突破35萬人次，首三日人潮接近14萬人次，期間平均單日逾3萬人次，帶動整體業績成長。第二，台中店也將依照政府規範，預計於9月底完成復業，其中有800家廠商力挺並引進135家新櫃，11至12樓將進行全面改裝。

第三，南西店食品館將開幕，經過近15年的改裝後，將對標日本百貨的デパ地下（地下美食區），並引進40多家新專櫃，營造如同美食樂園的氛圍。第四、重頭戲之一的A9棟3樓改裝計劃即將完成，與日本伊勢丹共同打造600坪的全新男士區，並引入19個專櫃，展示超過100個話題品牌。

最後，堪稱年度重點的周年慶檔期也即將來臨，首波參與周年慶的五家分店業績目標為33.2億元，年增0.6%。全台16家分店的周年慶總目標則為197.2億元，年增1.1%。對於台中店復業，吳昕陽表示，新光三越將會投入最大力量，復業後該公司要以更謙卑、慎重的態度，迎接那些無條件相信新光三越的人。

吳昕陽表示，台中店氣爆事件影響公司前八月整體業績下滑近20%，影響相當顯著，首要任務是儘速恢復台中的運營、減少對同仁廠商生計的影響，新光三越將重新「再出發」。

新光三越執行副總經理吳昕昌則表示，9月底的復業僅是序章，真正的重生將從這裡開始，台中也將從零重新啟動，這段時間的反省將是未來重生的基石。

隨著景氣回暖，市場也帶來一些利多消息，新光三越表示，隨著政府將在10月下旬發放1萬元普發補助，而9月至10月多個假期也進一步激勵消費。新光三越指出，今年以來調整了近300個櫃位，並且積極布局以吸引MZ世代的韓潮風格、運動專區以及人氣餐飲，帶動業績成長近兩成。



