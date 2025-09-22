快訊

炸山爭議還在燒！始祖鳥股價重挫 蔡國強名聲大爆破

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

樺加沙現在最接近台灣！ 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

信義房屋周俊吉感念師恩、惠助母校 政大法學院、信義學堂22日揭牌

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
政大法學院新館信義學堂、玉宏寶輝基礎法學中心啟用，傑出校友、信義企業集團創辦人周俊吉(右二)與校長李蔡彥(左一)參與22日揭牌，中研院士王澤鑑(左二)與文化校長王子奇(右一)到場見證。信義房屋／提供
政大法學院新館信義學堂、玉宏寶輝基礎法學中心啟用，傑出校友、信義企業集團創辦人周俊吉(右二)與校長李蔡彥(左一)參與22日揭牌，中研院士王澤鑑(左二)與文化校長王子奇(右一)到場見證。信義房屋／提供

信義企業集團創辦人周俊吉感念師恩，不僅促成中國文化大學政治大學共同設立「文政講堂」，更大力支持政治大學法學院新館空間「玉宏寶輝基礎法學中心」、「信義學堂」建設，並在9月22日正式揭牌、啟用。

揭牌儀式由信義企業集團創辦人周俊吉、政治大學校長李蔡彥、法學院長吳瑾瑜及主任劉宏恩進行，民法權威中研院士王澤鑑教授、中國文化大學校長王子奇及諸多法界貴賓共同見證。

感念師恩的周俊吉懷抱當年受王寶輝老師之恩，回饋後進不遺餘力，於2024年牽成高教史上首次公私校合作，由文化大學與政治大學共同辦理「文政講堂」，為培育法學後進共同盡一份心力，自去年開辦迄今已開設14門專業課程、傳授專業知識予431位學生。

同時，歷時18年的政大法學院新館建設，在周俊吉大力支持下終於落成，院方為紀念「兩代師恩一世情」及表達感謝，特以王寶輝教授及其恩師楊玉宏教授為名，將基礎法學中心命名為「玉宏寶輝基礎法學中心」，並且將新院館內空間定為「信義學堂」，兩大空間皆於9月22日正式啟用。

出席儀式、見證揭牌的王寶輝法學講座首屆講座教授、民法巨擘中研院士王澤鑑表示，「信義」二字不僅代表一家企業，背後更蘊含「誠信」，而「誠信」正是民法最高指導原則；信義學堂象徵的不僅是企業對法律的貢獻，也傳達誠信是法律人共同努力的目標，感謝周俊吉的推動、建立信義學堂，也期勉所有法律人能夠一同將誠信在社會中實現。

周俊吉表示，當年蒙受系上王寶輝教授照顧與指導，深深影響後續創業之路，沒有王寶輝就沒有現在的信義房屋；因此此次揭牌不僅是場館的啟用，更是傳承感恩的時刻；期許政大法學院能孕育更多有志之士，胸懷社會責任，立足台灣、放眼國際，為社會進步與人類公義做出積極貢獻。

信義房屋 政治大學 文化大學

延伸閱讀

「史上最難捷運」快通車了！蔣萬安視察信義東延段拚明年初完工

上市櫃協會永續新趨勢論壇／企業反漂綠 要有效管理風險

好房網暗示信義房屋「黑心仲介」 高院判刊登判決主文

上市櫃協會青年智庫領袖班／AI 、永續人才 催動創新升級

相關新聞

水龍頭打開前…8月新青安探低 兆豐僅撥貸7億元

新青安8月撥貸金額降至293.1億元、月減14.7%，不僅低於元月春節假期，亦為上路以來第三低，凸顯限貸問題嚴重，甚至兆...

卜蜂鄭武樾：強化禽畜肉品分切 對全年獲利審慎樂觀

雞肉大廠卜蜂董事長鄭武樾表示，今年整體外在大環境不是太好，不過仍會強化禽、畜產肉品分切，並持續投資食品加工產業，進行產業...

百和興業：銷美比重不高 因應關稅越南廠有發展空間

成衣及鞋材廠百和興業總經理鄭新隆今天表示，前3大客戶占整體營收約70%多，其中最大客戶愛迪達銷美比重不到3成，且品牌客戶...

信義房屋周俊吉感念師恩、惠助母校 政大法學院、信義學堂22日揭牌

信義企業集團創辦人周俊吉感念師恩，不僅促成中國文化大學、政治大學共同設立「文政講堂」，更大力支持政治大學法學院新館空間「...

928檔帶動、房市政策放鬆 台南、高雄近兩月周來人有感「解凍」

房市有緩步「解凍」跡象；據591新建案資料顯示，比較今年6~7月和8~9月公開的預售屋新案平均每周看屋客組數，原先賞屋客...

台灣高鐵N700ST新世代列車 採全新科技設計、耗能降低約20%

台灣高鐵邁入新世代，首批參考日本新幹線最新款「N700S」打造的「N700ST」列車，預計2026年8月抵台，2027年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。