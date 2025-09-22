百和興業：銷美比重不高 因應關稅越南廠有發展空間

快訊

中央社／ 台北22日電
百和興業董事長鄭國烟。聯合報系資料照
成衣及鞋材廠百和興業總經理鄭新隆今天表示，前3大客戶占整體營收約70%多，其中最大客戶愛迪達銷美比重不到3成，且品牌客戶分散，對等關稅影響相對不大；董事長鄭國烟說明，配合品牌及製鞋廠越南在地生產，百和興業越南廠可望有很好的發展空間。

百和興業今天舉行法人說明會，針對關稅，鄭新隆說明，因為美中貿易戰，不論全新品或轉運，關鍵在於銷美的比例有多少，百和興業銷美比重不高，受波及程度不大。

鄭新隆指出，為分攤關稅，品牌商找製鞋廠，而鞋廠又找鞋材商一起分攤，這是「進行式」，關稅對成本確有影響，但影響不大；將持續跟歐美、亞洲一線、二線品牌合作，避免過度依賴大品牌。

他看好今年下半年營運比上半年樂觀，足球賽也可望帶動明年足球鞋料成長。

鄭國烟表示，已掌握未來2、3年趨勢，雖然受美國總統川普實施對等關稅影響，很多品牌商不知何去何從，尤其自中國、越南關稅確定之後，市場預期印度可能是關稅最低的地區之一，連帶使很多品牌客戶大量移往印度布局。

鄭國烟解釋，一般認為鞋業、成衣業生產基地可能是越南、印尼、印度，而中國廠要慢慢移出去，可能大部分要移到印度，但百和興業除中國產能之外，布局越南、印尼，中國產能主要移往越南，並非印度，目前品牌及製鞋廠在越南就地取得鞋料，對百和興業是一大利多。

他強調，百和興業越南廠的鞋料產能足以支應製鞋廠所需，越南廠的發展可期。

