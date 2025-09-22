928檔帶動、房市政策放鬆 台南、高雄近兩月周來人有感「解凍」

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市有緩步「解凍」跡象；據591新建案資料顯示，比較今年6~7月和8~9月公開的預售屋新案平均每周看屋客組數，原先賞屋客最低的南二都，周來人「解凍」，其中又以台南回溫較多，增幅達114%，高雄增幅為75%，顯示南二都預售案場人氣均有提高。591新建案／提供
房市有緩步「解凍」跡象；據591新建案資料顯示，比較今年6~7月和8~9月公開的預售屋新案平均每周看屋客組數，原先賞屋客最低的南二都，周來人「解凍」，其中又以台南回溫較多，增幅達114%，高雄增幅為75%，案場人氣提高，惟整體仍低於過去至少20組的水準。

591新建案表示，今年928檔期六都、新竹縣市總銷來到7,106.5億元，雖較去年9,776.5億元減少27.31%，然而北中南卻仍有不少話題百億元大案登場，顯然建商推案策略從過往的遍地開花，轉為向熱區集中火力，928檔期仍對市場信心有提振效果。

此外，591新建案指出，除了928檔期助陣房市人氣外，近期行政院宣布鬆綁《銀行法》第72-2條限制，釋放約1,300億元額度，為首購族貸款解套，加上央行也出手鬆綁換屋族限制，針對換屋自住者出售原有房屋期限由1年延長為18個月，且自2024年9月20日（含）以後的貸款案件均可適用，政策對首購、換屋族鬆綁，也有助房市信心，均可望幫助房市脫離谷底，緩步「解凍」跡象。

數據顯示，比較今年6~7月、8~9月公開的預售屋案場平均周來看屋人組數，雖然國內整體平均每周來客人組數同為9組、人氣呈持平走勢。

不過，從各縣市來看，因928檔期來臨，加上8月即有央行鬆綁政策消息傳出，帶動8~9月六都、新竹縣市周來客人數成長，又以台南市漲勢達114%最驚人，其次為高雄市75%，案場來人從每周各為7、4人增至15、9人，案場人氣提高、追上北北桃，顯示房市有緩步「解凍」跡象，惟整體來說，預售市場來人依舊低於過去每周至少20組的水準。

591新建案指出，為了衝刺下半年928檔期新建案買氣，591再度祭出多項優惠，其中最大亮點就是周周送出10萬元購屋金，民眾只要在活動網頁中點擊「抽10萬購屋金」後，就完成報名，並可獲得一張抽獎券。

591新建案將會在每周抽出一個名額，活動期間總共會抽4名幸運兒，幸運得主們只要在9月22日起半年內購買活動合作建案即可兌換使用。

591新建案表示，除了周周送10萬元購屋金之外，「928全民購屋節」活動更祭出天天抽獎優惠，民眾只要在活動期間內，瀏覽自動分配的指定新建案10秒鐘，並分享活動至Facebook、LINE等任一社群軟體，就可以獲得抽獎資格，享有天天抽5千元現金的獲獎機會。

