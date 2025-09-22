管理錦囊／落實風控 防患未然

企業之經營，以發揮管理功能確保組織內資源配置得當與排程順利，各部門之間溝通順暢並合作無間，進而達成低成本與高產能的目標。因此，通常以井然有序為正軌。

然而，由於科技日新月異、時代進步快速，當我們面對不確定性日益複雜的經營環境，總是必須承受來自四面八方且捉摸不定的風險，《破窯賦》云：「天有不測風雲，人有旦夕禍福。」即提醒我們凡事應先未雨綢繆，以免一旦脫軌遇事時手忙腳亂，就如同軍隊演習，「平日多流汗、戰時少流血」的道理。

因此，風險對於企業而言，通常指的是有發生的機率且會造成經濟損失的負面事件。任何人都無法逃避風險，且風險始終存在。

因此，唯有選擇坦然面對、主動評估，建立管理風險的正面態度與組織文化，方能降低風險並提高獲利的機會。

以下提供三個風險管理的基礎思維供參。

一、只有意料外沒有不可能

管理的過程中，勿輕易以「不可能」下定論，須知風險事故發生經常是在瞬息之間，過去未發生的風險，未必就不可能發生。唯有虛心面對並積極防範，方能化險為夷。

例如資深人員過於依賴經驗而忽略標準作業流程，以至於發生職業災害，此即事故風險的發生，往往植根於過度的自信與樂觀。

二、評估風險發生的可能性

有道是：「人在社會走跳，禍福自難預料。」凡事必須心裡有數，這個「數」字就是了解與掌握的程度，也就是評估發生的可能性及其後果。簡單說就是做最壞的打算與最好的準備。

例如管理者過於輕忽火災發生的可能性，因而消極對於消防設施、防災演練及火險投保等風險管理措施的建置與要求，結果造成巨大損失。

三、不要冒無法承受的風險

有一句粗俗卻貼切的俚語道：「沒有那個屁股，就不要吃那個瀉藥。」意指管理風險必須確實了解企業本身對於風險的承受度及胃納量。所以說出手前，必須先惦惦自己的斤兩，不宜過度曝險。

例如對於高風險性的投資計畫，必須同步提出損害評估，即投資失敗後，可能產生最大的損害程度，以及如何因應等，以利領導階層決策參考。

我經常跟EMBA的學生分享，若是要說風險事故的唯一好處，那就是容易吸引眾人的目光，聚焦在一件平日乏人問津的議題之上。然而，任誰也不想成為風險事故的主角，來吸引眾人的眼球。

《朱子．治家格言》有云：「宜未雨而綢繆，毋臨渴而掘井。」意思是說做任何事情都應該事先準備，以免臨時手忙腳亂，引申為事先預防之意。

新世代管理者在面對快速變化的經營環境，必須具備富含風險意識的適應力與應變力，以降低負面衝擊甚至轉危為安。畢竟風險何時降臨，任誰也說不準，事先做足準備才是防範之道，就如同我那個小小多山國家的防颱口號，「多一分準備，少一分災害」。