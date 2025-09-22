數位沛方／應用AI工具…滿足需求最重要

上周受邀和海外商會領導班暨海外商會菁英班近80位學員分享，主題是如何用數位行銷工具與AI來幫助企業或個人突破當前的環境困局，因為關稅議題帶來的影響是全面性的，無論是台灣本地的企業或是在海外發展的華人，都免不了受到影響。課程結束後，有些幹部提出問題，在此分享幾個大家容易遇到的問題。

首先，很多人都會問：有需要用到付費版嗎？

上課時，我詢問大家是否有用付費版的ChatGPT或是Gemini，當中大概只有兩成左右的人付費使用。我的看法是，如果經濟狀況許可，每個月花700元左右的價格，訂閱上述兩個工具的其中一種，都可以讓你感受到工作效率的變化。

目前來說，付費版可優先使用新功能（例如Gemini可以上傳照片用veo3作成八秒短影片），或是有專屬的功能（例如自己製作ChatGPT的助理機器人，或使用AI代理來幫助完成一些小工作，即便是免費版有的功能，付費版可以使用的量體也會比較大。

例如以Gemini的上傳錄音檔來作分析及逐字稿報告，免費版僅支援十分鐘內的音檔，但付費版可以支援三小時的錄音檔。

而無論是ChatGPT或是Gemini，在一般的文字回應上，付費版的長度與品質都會比免費版來的好。

另外也有人問到：工具那麼多，又一直有新的出來或舊的更新，到底要用哪個？

其實，既然已經知道是把它當成工具，那我們該考慮的就只有一件事情：誰能最有效率的解決我的問題？

過去在數位行銷領域中，也經歷過Yahoo廣告獨大、Google搜尋量上升帶動Google關鍵字廣告、FB平台帶動FB廣告進而到IG廣告等。這期間部分的企業也陷入惶恐，每聽到一個人說哪種廣告有效，就立刻想撥預算來投放，結果弄到每種廣告的預算都只有一點，最後根本看不出成效。

最理想的狀態，還是要先知道自己的目標客群是誰，然後依照自己的產業特性及客群行為，來挑選最佳的廣告預算配置。

AI工具也是一樣，你已經知道自己的目的（例如有效率的寫廣告文案、做數據分析、廣告素材等），那就找一個能幫助自己解決這些問題的工具就對了，而不是每種工具都想付費來使用。

我就有朋友，因為很焦慮，結果每個月付了上萬的訂閱費，但真正能夠轉回到工作價值上的，卻寥寥可數。

AI工具仍在高速成長及變動的期間，請放下對「錯過新工具」的恐懼。我們不需要成為所有AI工具的專家，只需要成為善用AI來增強自身專業領域的專家，選擇幾個最適合自己工作流程的核心工具，深入理解它們，並將更多的時間投資在那些無法被自動化的核心能力上，才能讓我們持續保有競爭力。