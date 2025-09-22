商業興觀點／發展體育經濟三關鍵

當全球各大城市紛紛利用國際賽事推動城市轉型與產業升級，體育經濟正逐漸成為驅動區域創新與國力展現的重要引擎。對台灣而言，如何從「一次性活動」走向「持續型發展」，已成為當前的重要挑戰與轉型契機。

回顧台灣過去主辦的國際賽事，如2009年高雄世界運動會、2017年台北世界大學運動會及2025年雙北世界壯年運動會，雖短期內帶動交通、旅宿與文創產業發展，但多數賽事欠缺場館再利用與產業鏈結機制，導致資源投入效益不易延續。

若台灣期望打造具國際競爭力的體育經濟，應從以下三方面著手：

一、導入模組化設計與場館再利用概念。借鏡2024年巴黎奧運場館策略，採用可移動場館、再生建材與臨時建築，並預留賽後轉型為住宅、商辦或社區用途的空間，達到場館永續與城市更新的雙重目標。

二、建置智慧場館系統。現代體育場館不僅是比賽場地，更是結合數據管理、觀眾互動與營運效率為一體的複合場域，例如即時人流管理、數據儀表板與AR互動應用等。台北市大巨蛋已導入部分智慧系統，未來可望成為智慧場館的示範場域，帶動更多相關技術業者參與，推進智慧城市的整體進展。

三、打造體育IP與內容生態鏈。體育賽事的價值不再只是「比誰跑得快」，更在於「誰能說出更好的故事」。從吉祥物設計、選手故事與在地文化元素出發，結合社群平台、影音與商品開發，擴大體育內容的商業觸角。如東京奧運的「未來永遠郎」與「染井吉」從吉祥物延伸成為年輕世代喜愛的動畫角色與商品IP，為主辦城市創造長期收益。

透過與科技、文化、永續與觀光的結合，全球體育賽事已成為國力展現與區域創新轉型重要平台。台灣若能善用中型賽會作為實驗場，積極投入數位創新與永續治理，並強化中央與地方、政府與民間的合作，將有望打造具國際視野與在地價值的體育經濟模式，為未來商業與創新產業開啟更多成長動能。