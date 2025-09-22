智慧經營／泰谷供應鏈在地化 加強韌性

在當前全球供應鏈變動的環境下，如何確保生產穩定與效率，是所有企業共同面臨的課題。泰谷（3339）董事長蔡兆全指出，泰谷的解方是「在地化」。

這項策略的考量，與台積電等國際大廠的思維不謀而合，核心在於打造一個堅實的在地生態圈，以確保供應鏈的穩定性與效率。

蔡兆全表示，透過加入矽光子聯盟，泰谷有機會與更多本土合作夥伴交流與對接，從而共同建構一個完整的產業鏈生態圈。

他強調，這項策略不僅能讓公司找到更多資源，也能藉此機會發展新業務，為企業創造更多價值。

除了台灣本土供應鏈的強化，泰谷的在地化策略也延伸至海外市場。蔡兆全透露，近期新設立廣州子公司是經過多重考量的戰略性布局。

他說，此舉除了能有效避免中美貿易戰對原有LED業務的影響，更能藉由地利之便，就近服務華南地區的客戶，鞏固既有業務並開拓新市場。而廣州子公司主要負責大陸內銷業務，服務當地客戶需求，確保交期不受外部因素干擾。

蔡兆全進一步說明，泰谷在LD產品上的最大優勢，就是從上游的原物料生產到後端製程，都能在公司內部獨立完成。這種從頭到尾的「掌握性」，是確保供應鏈穩定的基石。再搭配在地化的策略，讓泰谷在面對外部環境的挑戰時，能夠保有高度的彈性與競爭力。

蔡兆全指出，透過在地化策略的實踐，泰谷不僅確保了既有業務的穩定，更在全球供應鏈變動中，找到一個能夠持續發展與成長的穩固立足點。這份務實且具前瞻性的布局，正是泰谷穩健轉型的重要一環。