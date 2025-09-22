智慧經營／泰谷董事長蔡兆全 策略轉型 鞏固技術優勢

面對全球經濟波動與LED市場的白熱化競爭，泰谷（3339）早已啟動一場以矽光子為核心的半導體轉型。隨著近期正式推選蔡兆全為新任董事長，這場由他自半導體事業群任內即主導的轉型，正邁入全面加速的關鍵階段。

善用資源 為營運注活水

蔡兆全指出，泰谷透過精準判斷、善用既有資源，以及靈活的策略布局，不僅成功跨足AI運算與高速資料傳輸等高成長市場，近期也展現顯著成果，為公司營運注入新活水。

泰谷轉型策略已逐步開花結果，並展現在營運上，今年來營收屢寫佳績。而泰谷的轉型決策源於對產業趨勢的深刻洞察。蔡兆全表示，傳統LED業務成長動能受限、利潤日益壓縮，而市場對矽光子技術的需求則穩步上升。

蔡兆全說明，泰谷做過很多方面的評估與考量，之所以能順利轉型，關鍵在於能以「最小的投入」達成「最有效的轉型」。

由於公司原本就擁有LED製程所需的MOCVD（有機金屬化學氣相沉積）設備，這讓泰谷在從砷化鎵進入磷化銦的技術跨越上，大大降低了時間與資金成本。

他強調，這一次轉型是「成功機率最大」的路線，也因此成功加入由台積電與日月光等半導體巨頭主導的SEMI矽光子聯盟，並被歸類至「先進封裝與測試（SIG2）」小組，共同參與產品標準的制定。

此舉也讓泰谷得以用最小的投入，將技術從砷化鎵（GaAs）延伸至磷化銦（InP），並已推出50mW/70mW的雷射二極體LD，成功切入矽光子領域，有助於鞏固其在先進封裝與測試領域的技術優勢與市場定位。

多元整合 串聯服務流程

在策略布局方面，泰谷採取多元整合模式，從材料、製程到系統測試建立完整架構。透過投資泰士科技、承芯科技與本土半導體檢測子公司正誠電子，串聯起一體化的服務流程。

同時，泰谷也與新加坡Sunlune策略聯盟，合作開發AI推理型ASIC晶片，運用Hybrid Bonding與3D DRAM堆疊等先進技術，強化技術互補性與市場切入能力。

蔡兆全強調，這些投資與合作背後的關鍵考量，在於延伸現有技術並與市場需求緊密結合，為客戶提供IC設計、後端封裝測試與探針檢測等「一條龍」的解決方案，藉此強化競爭力。

面對半導體轉型，泰谷也針對人才結構進行關鍵調整。蔡兆全指出，泰谷過去深厚的LED技術實力是最大底氣，使得原有團隊能快速適應矽光子領域。

在此基礎上，公司積極招募ASIC背景的研發與設計人才，並透過跨領域融合與內部培育，促進新舊團隊的知識累積與協作。

蔡兆全指出，泰谷的轉型經驗證明，面對產業瓶頸，關鍵在於主動盤點優勢、打破框架，並以知人善用、經濟效益最大化的經營理念為指導，才能將挑戰轉化為企業持續成長的養分。