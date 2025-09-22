快訊

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60醫護搶救

成功嶺靶場意外！陸軍士兵臉部重傷 軍方澄清非膛炸而是「不明因素」

不斷更新／中彰投等14縣市宣布了 樺加沙颱風來襲…明停班課一覽

卜蜂鄭武樾：強化禽畜肉品分切 對全年獲利審慎樂觀

中央社／ 台北22日電
卜蜂董事長鄭武樾。(本報系資料庫)
卜蜂董事長鄭武樾。(本報系資料庫)

雞肉大廠卜蜂董事長鄭武樾表示，今年整體外在大環境不是太好，不過仍會強化禽、畜產肉品分切，並持續投資食品加工產業，進行產業鏈垂直整合，對於全年獲利持審慎樂觀態度。

卜蜂今天在證交所舉辦法說會。卜蜂今年上半年營收為新台幣137.6億元，歸屬於母公司淨利為14.6億元，創歷年同期新高，年增95.83%，每股純益為4.95元。

談及卜蜂近年投資，鄭武樾表示，卜蜂投資的桃園肉品分切廠，待消防與使用執照核發後將可試營運，預計在今年底或2026年第1季前投入營運，預估肉品分切廠每日分切量以50頭爲營運起點，逐步加大分切生產量能，未來就看是否能放大至每日分切500頭，此分切場完工後，預估每年能創造30億元營收。

他也指出，卜蜂目前對飼料、肉品經營上，傾向於自給、自用爲主，豬隻及雞隻飼料都能一次大量生產，有助於提升效率和控制成本。同時卜蜂也因自有禽畜飼養及肉品加工業務，可增加獲利。

鄭武樾表示，卜蜂已在雲林斗六科學園區興建AI人工智慧自動化飼料廠，除了增加產出之外，黃豆和玉米等原物料價格、運費都已趨於穩定，預期今年下半年卜蜂飼料事業也將穩定獲利。

卜蜂

延伸閱讀

烤肉不柴、拜拜菜不走味？掌握廚房裡的祕密，中秋立刻上菜！

100盎司燒肉組、2公斤派對箱！6間中秋燒肉組合　A5和牛、牛小排上桌

「高CP值壽喜燒」280元起！MO MO PARADISE「商業午餐」7間門市限定 「肉品5選2+自助飲料吧」吃飽飽 入場時間要注意

foodpanda 攜手美福食集搶攻高端生鮮外送領域 平均客單價破千元

相關新聞

天龍國小宅價格跌最多、公寓最穩 專家：超漲投資產品的都得吐回來

台北市地政局22日公布最近一期實價登錄，6月交易量持續年月雙減，住宅價格收斂中，同樣年月雙跌，其中又以小宅價格較上月跌幅...

台灣高鐵N700ST新世代列車 採全新科技設計、耗能降低約20%

台灣高鐵邁入新世代，首批參考日本新幹線最新款「N700S」打造的「N700ST」列車，預計2026年8月抵台，2027年...

新青安降溫！撥貸戶數金額雙減 土地銀行成唯一正成長

財政部今天公布新青安8月統計，撥貸金額降至新台幣293.1億元、月減14.7%，為上路以來第3低，受理戶數及金額雙雙呈現...

卜蜂鄭武樾：強化禽畜肉品分切 對全年獲利審慎樂觀

雞肉大廠卜蜂董事長鄭武樾表示，今年整體外在大環境不是太好，不過仍會強化禽、畜產肉品分切，並持續投資食品加工產業，進行產業...

水龍頭打開前…8月新青安探低 兆豐僅撥貸7億元

新青安8月撥貸金額降至293.1億元、月減14.7%，不僅低於元月春節假期，亦為上路以來第三低，凸顯限貸問題嚴重，甚至兆...

豐興鋼筋平盤 時序進到第4季工地完工熱季

歷經鋼筋價格大戰後，豐興（2015）22日廢鋼、鋼筋與型鋼平盤，鋼筋價格回到穩定，騰出下游獲利去化空間，時序將進到第4季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。