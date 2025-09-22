卜蜂鄭武樾：強化禽畜肉品分切 對全年獲利審慎樂觀

雞肉大廠卜蜂董事長鄭武樾表示，今年整體外在大環境不是太好，不過仍會強化禽、畜產肉品分切，並持續投資食品加工產業，進行產業鏈垂直整合，對於全年獲利持審慎樂觀態度。

卜蜂今天在證交所舉辦法說會。卜蜂今年上半年營收為新台幣137.6億元，歸屬於母公司淨利為14.6億元，創歷年同期新高，年增95.83%，每股純益為4.95元。

談及卜蜂近年投資，鄭武樾表示，卜蜂投資的桃園肉品分切廠，待消防與使用執照核發後將可試營運，預計在今年底或2026年第1季前投入營運，預估肉品分切廠每日分切量以50頭爲營運起點，逐步加大分切生產量能，未來就看是否能放大至每日分切500頭，此分切場完工後，預估每年能創造30億元營收。

他也指出，卜蜂目前對飼料、肉品經營上，傾向於自給、自用爲主，豬隻及雞隻飼料都能一次大量生產，有助於提升效率和控制成本。同時卜蜂也因自有禽畜飼養及肉品加工業務，可增加獲利。

鄭武樾表示，卜蜂已在雲林斗六科學園區興建AI人工智慧自動化飼料廠，除了增加產出之外，黃豆和玉米等原物料價格、運費都已趨於穩定，預期今年下半年卜蜂飼料事業也將穩定獲利。