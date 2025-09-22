新北板樹社宅撤案 國土署：併防洪開發留設5%社宅用地

快訊

中央社／ 台北22日電
媒體報導，新北市板橋、樹林交界社會住宅預定地，因地底有營建廢棄物決定終止辦理。（聯合報系資料照片／記者胡經周攝影）
媒體報導，新北市板橋、樹林交界社會住宅預定地，因地底有營建廢棄物決定終止辦理。國土署今天證實此事並指出，未來兩塊基地將併入樹林防洪三期整體開發區內，此開發區仍將依規定留設5%土地優先興辦社宅。

媒體報導，國土署原本要在板橋與樹林交界的樹林防洪三期整開區範圍內兩塊國有土地打造社會住宅，但經探鑽發現預定地地底有營建廢棄物，評估量體龐大且清運處理費用高昂，加上處理時程不確定性高，向新北市都委會撤案。

內政部國土管理署今天透過新聞稿表示，「板橋-4」及「板橋-19」兩基地，因鑽探結果確認土地內有廢棄物掩埋，考量廢棄物處理無法配合社會住宅興建時程，經新北市都市計畫委員會今年8月22日同意撤案。

國土署說，未來這兩塊基地將併入樹林防洪三期整體開發區內，此開發區依規定仍將留設5%土地優先用於社會住宅興辦。

國土署指出，目前中央在新北市板橋、樹林區已興辦9處社會住宅、共1341戶，也將持續盤點各國公有、國公營事業等單位土地，並配合整開區留設社會住宅興辦用地、都更分回或容積獎勵等方式來多元取得，提供民眾居住支持。

