水龍頭打開前…8月新青安探低 兆豐僅撥貸7億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
公股銀主管指出，8月限貸問題達到高峰，也因此行政院才下令打開「水龍頭」，金管會從9月1日起鬆綁新青安貸款不計入《銀行法》第72條之2規定比率限額。記者劉學聖／攝影
新青安8月撥貸金額降至293.1億元、月減14.7%，不僅低於元月春節假期，亦為上路以來第三低，凸顯限貸問題嚴重，甚至兆豐銀下探個位數的7億元，幾乎靠土銀撥逾百億元及臺銀71億元「撐場」，兩家銀行占比達61%。公股銀主管指出，主因排撥高峰影響，且目前排隊幾乎都是青安，未來仍面臨處理量能問題。

財政部國庫署22日公布8月新青安最新統計，八家公股銀總計撥貸3,587戶、293.1億元，受理3,667戶、301.7億元，雙雙較前月下降。進一步觀察除了土銀單月撥貸108.5億元，較前月略增之外，其餘七家行庫全數減少。承作前三大主力行庫當中，臺銀降至71.1億元、合庫降至41.1億元。兆豐更下探僅80戶、金額7.2億元。一銀、華銀及台企銀均不到20億元。

兆豐表示，1-8月累積撥款件數1,614件、金額140億元，全年度僅8月份較低，9月份截至19日止，新青安申貸件數166件、金額14.43億元；撥款101件、金額8.82億元，單月辦理情形已較8月大幅成長。

公股銀主管指出，8月限貸問題達到高峰，也因此行政院才下令打開「水龍頭」，金管會從9月1日起鬆綁新青安貸款不計入《銀行法》第72條之2規定比率限額。上周央行理監事會後也明示對於承作青安的行庫不動產貸款集中度會給予寬容，意即金管會及央行兩端的水龍頭都打開。

不過，公股銀主管觀察現在的案件都是至少兩、三個月以前所累積，未來仍舊面臨人手不足的處理量能問題，畢竟青安只有公股銀承做，且多數民眾一定選擇新青安，雖然補貼2碼到明年7月，但因現在市場房貸利率已2.6%以上，即便明年補貼結束回到2.275%仍接近最低的公教房貸2.185%；且鎖住30年接近市場最低利率。

土銀指出，配合政府政策持續受理青安貸款案件，近三個月申貸與核貸數均呈現上升趨勢。至於排撥狀況，現階段將信用資源優先支應無自用住宅民眾購屋需要，審核及撥款作業所需時間，視資料齊全度及個案狀況約1至4個月。

兆豐銀 土銀

相關新聞

天龍國小宅價格跌最多、公寓最穩 專家：超漲投資產品的都得吐回來

台北市地政局22日公布最近一期實價登錄，6月交易量持續年月雙減，住宅價格收斂中，同樣年月雙跌，其中又以小宅價格較上月跌幅...

台灣高鐵N700ST新世代列車 採全新科技設計、耗能降低約20%

台灣高鐵邁入新世代，首批參考日本新幹線最新款「N700S」打造的「N700ST」列車，預計2026年8月抵台，2027年...

新青安降溫！撥貸戶數金額雙減 土地銀行成唯一正成長

財政部今天公布新青安8月統計，撥貸金額降至新台幣293.1億元、月減14.7%，為上路以來第3低，受理戶數及金額雙雙呈現...

卜蜂鄭武樾：強化禽畜肉品分切 對全年獲利審慎樂觀

雞肉大廠卜蜂董事長鄭武樾表示，今年整體外在大環境不是太好，不過仍會強化禽、畜產肉品分切，並持續投資食品加工產業，進行產業...

水龍頭打開前…8月新青安探低 兆豐僅撥貸7億元

新青安8月撥貸金額降至293.1億元、月減14.7%，不僅低於元月春節假期，亦為上路以來第三低，凸顯限貸問題嚴重，甚至兆...

豐興鋼筋平盤 時序進到第4季工地完工熱季

歷經鋼筋價格大戰後，豐興（2015）22日廢鋼、鋼筋與型鋼平盤，鋼筋價格回到穩定，騰出下游獲利去化空間，時序將進到第4季...

