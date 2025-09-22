水龍頭打開前…8月新青安探低 兆豐僅撥貸7億元

新青安8月撥貸金額降至293.1億元、月減14.7%，不僅低於元月春節假期，亦為上路以來第三低，凸顯限貸問題嚴重，甚至兆豐銀下探個位數的7億元，幾乎靠土銀撥逾百億元及臺銀71億元「撐場」，兩家銀行占比達61%。公股銀主管指出，主因排撥高峰影響，且目前排隊幾乎都是青安，未來仍面臨處理量能問題。

財政部國庫署22日公布8月新青安最新統計，八家公股銀總計撥貸3,587戶、293.1億元，受理3,667戶、301.7億元，雙雙較前月下降。進一步觀察除了土銀單月撥貸108.5億元，較前月略增之外，其餘七家行庫全數減少。承作前三大主力行庫當中，臺銀降至71.1億元、合庫降至41.1億元。兆豐更下探僅80戶、金額7.2億元。一銀、華銀及台企銀均不到20億元。

兆豐表示，1-8月累積撥款件數1,614件、金額140億元，全年度僅8月份較低，9月份截至19日止，新青安申貸件數166件、金額14.43億元；撥款101件、金額8.82億元，單月辦理情形已較8月大幅成長。

公股銀主管指出，8月限貸問題達到高峰，也因此行政院才下令打開「水龍頭」，金管會從9月1日起鬆綁新青安貸款不計入《銀行法》第72條之2規定比率限額。上周央行理監事會後也明示對於承作青安的行庫不動產貸款集中度會給予寬容，意即金管會及央行兩端的水龍頭都打開。

不過，公股銀主管觀察現在的案件都是至少兩、三個月以前所累積，未來仍舊面臨人手不足的處理量能問題，畢竟青安只有公股銀承做，且多數民眾一定選擇新青安，雖然補貼2碼到明年7月，但因現在市場房貸利率已2.6%以上，即便明年補貼結束回到2.275%仍接近最低的公教房貸2.185%；且鎖住30年接近市場最低利率。

土銀指出，配合政府政策持續受理青安貸款案件，近三個月申貸與核貸數均呈現上升趨勢。至於排撥狀況，現階段將信用資源優先支應無自用住宅民眾購屋需要，審核及撥款作業所需時間，視資料齊全度及個案狀況約1至4個月。