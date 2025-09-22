AI自動化+內需動能強勁 2025秋季加盟展洽談成長50%

2025台北國際連鎖加盟秋季展22日落幕，台灣連鎖加盟促進協會表示，本次展覽多項數據再創新高，整體參展攤位規模較去年成長25%，留下資料2,871份、較去年成長50%，加盟意向書963份、較去年成長27%，繳交訂金1,115份、較去年成長25%，總體票房較去年成長25%，顯示旺盛的內需市場動能。

本次展覽展現大量AI與自動化營運設備，像是「XMOTO全自動洗機車機」，採用24小時無人化操作，並符合節水、省電、低碳等環保永續標準，品牌獲得經濟部中小型企業創新研發計畫支持，並符合聯合國永續發展目標（SDGs）標準；本次秋季加盟展每天吸引超過30組買家洽談，同時有馬來西亞、菲律賓、越南、香港、巴拉圭等國際買主詢問代理事宜，預計將大舉向國際輸出。

同樣是自動化設備，本次秋季展全新登場的品牌「冰工廠智能霜淇淋販賣機」，以智能出冰與全程無人販售為最大特色，提供多款冰淇淋口味選擇，主打「一人也能創業」的輕盈模式。業者強調，機器買斷最低僅需30萬元即可入手，平均每月營業額可達5至6萬元，毛利率更高達八成。憑藉低門檻、高回報的優勢，無人商機前景看好，吸引不少小家庭積極洽詢。

老字號連鎖品牌「麻辣天后炒香鍋」則引進全新設備「自動翻炒機」，讓烹飪流程全面升級。業者表示，只要將食材放入機器，就能透過自動翻炒功能完成料理，並可依需求設定溫度與時間，不僅能確保餐點品質一致，也大幅縮短員工培訓時間；以往新手需要15天才能上手，如今最快只需2天即可學會，大幅降低人力培訓與營運成本。

在農業部指導下，台灣連鎖加盟促進協會於9月21日舉辦「2025台灣鮮乳鍋物暨調飲比賽」，於世貿一館盛大登場，邀集逾30家連鎖餐飲品牌參與，並由鮮乳大使郭書瑤、名廚黃景龍及總統府副秘書長何志偉站台。隨後於9月22日舉辦《114連鎖餐飲產業鏈酪農媒合會》，串聯7組酪農、20多座牧場與19家餐飲品牌，透過一對一洽談與「快問共識卡」加速合作，展現連鎖通路推廣台灣優質農產的力量，透過展覽與媒合活動，持續展現台灣連鎖產業的創新動能與國際潛力。