台灣高鐵N700ST新世代列車 採全新科技設計、耗能降低約20%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
N700ST在外觀設計上導入新研發的「至尊雙翼型」（Dual Supreme Wing）車頭。（余弦妙攝）
台灣高鐵邁入新世代，首批參考日本新幹線最新款「N700S」打造的「N700ST」列車，預計2026年8月抵台，2027年下半年正式投入營運。新車不僅兼具節能、安全與舒適三大特色，12組車輛預計在2028年底全面上線後，更將使尖峰時段發車能力提升約25%，帶動整體運輸量能。

台灣高鐵帶領台灣媒體赴日本JR新幹線大井基地參訪，台灣高鐵指出，N700ST在外觀設計上導入新研發的「至尊雙翼型」（Dual Supreme Wing）車頭，鼻形更為扁平、流線，可有效減少隧道風切噪音與行駛阻力；車頭燈改採LED燈具，進一步提升節能效益。

在節能環保方面，N700ST藉由車體輕量化與新材料科技應用，相較於既有700T車種，耗能降低約20%；同時導入鋁合金回收循環再利用，車廂內環保行李架即採自700系退役車材製造，展現永續設計理念。 

此外，舒適性方面，台灣高鐵表示，N700ST全面優化乘車體驗。車廂內採全主動減震系統，搭乘穩定度提升約30%；噪音則因車窗縮小與全包覆式設計降低約10%。台灣高鐵系統研發處高級工程師謝昀典補充，未來新車在第1、4、6、9、12節車廂都將從原本都是半主動減震系統、升級為全主動減震系統，減少震動跟搖晃，會是這樣配置主要是因為第1、12節車廂是最前面與最後面，而第6節車廂為商務艙，第4、9節車廂為集電車廂，因此會特別有此需求。

高鐵公司表示，首列N700ST正在製造，第一組N700ST正在趕工製造中，預計最快今年底即將開始塗裝，預計2026年8月運送抵台，進行靜態及動態測試，2027下半年正式投入營運；12組N700ST列車將於2028年底全數上線，預估尖峰發車能力將可提升約25%。台灣高鐵2023年5月與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車組採購契約，金額約1240.91億日圓（約新台幣285億元）。

