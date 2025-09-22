豐興鋼筋平盤 時序進到第4季工地完工熱季
歷經鋼筋價格大戰後，豐興（2015）22日廢鋼、鋼筋與型鋼平盤，鋼筋價格回到穩定，騰出下游獲利去化空間，時序將進到第4季，為營建工地完工入帳熱季，後市展望樂觀看待。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲多跌少。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼本周上漲為每公噸313美元，美國貨櫃廢鋼小跌至300美元，澳洲鐵礦砂由每公噸105.4美元上漲至106.25美元。
22日豐興業務會議決定盤價持平，廢鋼每公噸牌價7,600元，鋼筋表價1.67萬元、實際交易價在1.6萬元上下區間，型鋼2.38萬元。跟進豐興平盤策略，台鋼所屬易昇、慶欣欣鋼筋持平。
