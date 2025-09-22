天龍國小宅價格跌最多、公寓最穩 專家：超漲投資產品的都得吐回來

台北市地政局22日公布最近一期實價登錄，6月交易量持續年月雙減，住宅價格收斂中，同樣年月雙跌，其中又以小宅價格較上月跌幅最大，專家指出，小宅先前投資風氣旺盛，如今房市轉冷，超漲的部分更容易吐回來。

據地政局統計，6月交易件數519件，月減13.36%、年減41.69%；交易總額163.37億元，月減3.88%，年減38.91%；住宅價格指數127.57，較5月下跌0.38%、較去年同期下跌0.55%，觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，除了公寓的月線微漲外，其餘皆下跌。

各行政區中，6月交易量，4區增加、8區減少，增幅最大為信義區，較5月增加23.53%；減幅最大為大安區，較5月減少42.53%。交易總額依序由內湖區37.35億元、中山區22.38億元及大安區19.51億元位居前3名；總額最少為萬華區，僅4.23億元，總額最高的內湖區與最低的萬華區，差約7.83倍。交易總額增幅最大為內湖區，較5月增加69.62%；減幅最大為中正區，較5月減少43.1%。

價格上，6月全市住宅價格指數127.57，較5月128.06下跌0.38%，較前一年同期128.28下跌0.55%；標準住宅總價2,021萬元，標準住宅單價每坪64.36萬元。大樓住宅價格指數138.52，較5月139.12下跌0.43%；公寓住宅價格指數112.41，較5月112.36上升0.04%；小宅住宅價格指數128.08，較5月129.54下跌1.13%。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，6月房市表現上，既無任何利多消息，央行也未在當時理事會採取寬鬆作為，政經局勢亦在動盪，沒有對於房市的振興可能空間，價量表現不佳不意外。

台北市的高房價更容易在數據上有所凸顯，比方說像此次統計的大安區、中正區都有價量趨弱，而高價地帶交易當然眼下最不吃香產品，除了印證市況，亦會因成交量弱造成價格多表現在中低價位區，如內湖區，價格指數遂下跌，惟須注意並非降價，而是集中相對低價地段與物件。