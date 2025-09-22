台北國際照顧博覽會 「鄰近健康」分享社區藥局如何奇兵突圍？
高齡海嘯衝擊下，台灣每年將近兩千億元的藥局市場，正面臨整併潮與轉型生存戰，根據KPMG報告，傳統藥局整合「數位工具、政府補助、長照服務」升級轉型，已成關鍵趨勢。數位健康服務領導品牌「鄰近健康」，成立兩年多來，致力於整合社區藥局，數位轉型升級「智慧健康中心」，已成功協助聯盟藥局提升業績，年增百萬營收，「鄰近健康」短期目標先聯盟350家藥局，預計未來三年將擴張到1,000家，發展潛力獲得半導體大老青睞投資，也計畫2027年籌備IPO進入資本市場。
鄰近健康創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞以多年第一線經營藥局的經驗，集結各地優質社區藥局，致力打造全台最大全齡醫藥保健諮詢平台，化身「家門口的健康顧問」。趙國鈞指出，全台超過6,000家社區藥局，大家各自努力、資源有限。「鄰近健康」整合社區藥局，共享雲端處方箋與APP平台，把藥局與民眾的需求連起來，也進一步與健保署開始密切溝通，增加雲端處方箋的功能，積極打造大健康數位平台，不僅幫助老字號藥局在現代化挑戰中更具競爭力，對新一代經營者而言，平台的數位轉型支持更是未來發展關鍵。
2025第六屆台北國際照顧博覽會，預計9月25日於南港展覽館一館登場，趙國鈞將在新北市藥師公會主辦的論壇「藥局數位轉型新趨勢：從社區藥局升級智慧健康中心」擔任主講人，分析台灣藥局產業的轉型契機，並邀請聯盟藥局業者，分享如何善用政府補助資源，打造年增百萬新業績的成功經驗，現場也提供一站式申請流程協助。
