快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

新青安降溫！撥貸戶數金額雙減 土地銀行成唯一正成長

中央社／ 台北22日電
根據最新統計，今年8月新青安受理戶數3667戶，金額301.75億元，較7月減少198戶、24.41億元，均創2023年8月政策上路以來第3低。中央社
根據最新統計，今年8月新青安受理戶數3667戶，金額301.75億元，較7月減少198戶、24.41億元，均創2023年8月政策上路以來第3低。中央社

財政部今天公布新青安8月統計，撥貸金額降至新台幣293.1億元、月減14.7%，為上路以來第3低，受理戶數及金額雙雙呈現衰退。行庫主管觀察，未來在房市供給量高、成交量疲弱下，對供需形成壓力，短期內房市處於修正階段，預期呈現量縮價盤整格局。

為紓解銀行房貸量能緊俏，金管會宣布自9月1日起新撥款的新青安貸款不計入銀行法第72條之2的不動產放款比率限制，財政部國庫署今天公布政策鬆綁前、8月公股銀行辦理青年安心成家貸款統計資料。

根據最新統計，今年8月新青安受理戶數3667戶，金額301.75億元，較7月減少198戶、24.41億元，均創2023年8月政策上路以來第3低；撥貸戶數3587戶、月減14.2%，為上路以來次低，撥貸金額跌至293.1億元。

檢視8大行庫今年8月承作新青安情形，包括台灣銀行與土地銀行受理戶數均超過1000戶，其中土地銀行受理1409戶居冠、月增17%，台灣銀行1051戶居次，第一銀行399戶排名第3，其餘公股銀受理戶數都不到300戶。

撥貸情形方面，土地銀行撥貸1329戶居冠、月增5.3%，台灣銀行903戶居次、合庫銀行470戶排名第3、彰化銀行299戶排名第4、第一銀行200戶排名第5、華南銀行173戶排名第6、台灣企銀133戶排名第7、兆豐銀行80戶排名第8。

值得注意的是，與7月數據相較，8大公股行庫撥貸件數及金額，僅土地銀行正成長，其餘行庫均呈衰退。

土銀說明，配合政府政策持續受理青安貸款案件，近3個月申貸與核貸數均呈現上升趨勢。至於排撥狀況，現階段將信用資源優先支應無自用住宅民眾購屋需要，審核及撥款作業所需時間，視資料齊全度及個案狀況約1至4個月。

台銀表示，持續以無自用住宅、自住型、具穩定清償能力客群為目標，將資源用於自住購屋民眾。台銀無排撥狀況，依客戶交屋時程及指示撥款。

房市 青安貸款 房貸

延伸閱讀

房市管制未鬆綁 李同榮批：央行紙上談兵、房市糾紛風暴要來了

多少人「假離婚辦新青安」？ 專家比對資料揭答案

機器人題材定期定額買 法人唱旺長線商機

新青安放寬助攻！新成屋順搭青年成家列車

相關新聞

房市管制未鬆綁 李同榮批：央行紙上談兵、房市糾紛風暴要來了

央行理事會決議維持既有貨幣與房市政策按兵不動，並認為房市降溫、漲勢趨緩，限貸政策沒必要進一步鬆綁措施，房市趨勢專家李同榮...

金色三麥董事長葉冠廷：有信心每年賺進一個資本額

金色三麥（7757）董事長葉冠廷表示，未來不斷的展店、也要推出全新品牌，有信心每年都維持賺進一個資本額，預計23日舉行上...

新青安降溫！撥貸戶數金額雙減 土地銀行成唯一正成長

財政部今天公布新青安8月統計，撥貸金額降至新台幣293.1億元、月減14.7%，為上路以來第3低，受理戶數及金額雙雙呈現...

冠德奪「高雄車站專四、五及商四公辦都更案」 預估總投資規模逾95億

冠德建設再奪大型公辦都更案。冠德（2520）21日公告，獲選為「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」最優申請人，該案為...

下半年迎來五個好消息 新光三越吳昕陽：對台中復業要更謙卑

自台中氣爆事件後，9月底將迎來復業，新光三越副董事長吳昕陽表示，對於台中復業，新光三越將會投入最大力量，復業的過程並非為...

淘寶雙11首度擴大至20個國際市場 推當地用戶專屬優惠活動

電商大檔期雙11將屆，電商業者積極備戰，阿里巴巴集團旗下淘寶宣布，今年全球最大購物節「雙11購物節」活動，首度擴展至中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。