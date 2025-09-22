新青安降溫！撥貸戶數金額雙減 土地銀行成唯一正成長

財政部今天公布新青安8月統計，撥貸金額降至新台幣293.1億元、月減14.7%，為上路以來第3低，受理戶數及金額雙雙呈現衰退。行庫主管觀察，未來在房市供給量高、成交量疲弱下，對供需形成壓力，短期內房市處於修正階段，預期呈現量縮價盤整格局。

為紓解銀行房貸量能緊俏，金管會宣布自9月1日起新撥款的新青安貸款不計入銀行法第72條之2的不動產放款比率限制，財政部國庫署今天公布政策鬆綁前、8月公股銀行辦理青年安心成家貸款統計資料。

根據最新統計，今年8月新青安受理戶數3667戶，金額301.75億元，較7月減少198戶、24.41億元，均創2023年8月政策上路以來第3低；撥貸戶數3587戶、月減14.2%，為上路以來次低，撥貸金額跌至293.1億元。

檢視8大行庫今年8月承作新青安情形，包括台灣銀行與土地銀行受理戶數均超過1000戶，其中土地銀行受理1409戶居冠、月增17%，台灣銀行1051戶居次，第一銀行399戶排名第3，其餘公股銀受理戶數都不到300戶。

撥貸情形方面，土地銀行撥貸1329戶居冠、月增5.3%，台灣銀行903戶居次、合庫銀行470戶排名第3、彰化銀行299戶排名第4、第一銀行200戶排名第5、華南銀行173戶排名第6、台灣企銀133戶排名第7、兆豐銀行80戶排名第8。

值得注意的是，與7月數據相較，8大公股行庫撥貸件數及金額，僅土地銀行正成長，其餘行庫均呈衰退。

土銀說明，配合政府政策持續受理青安貸款案件，近3個月申貸與核貸數均呈現上升趨勢。至於排撥狀況，現階段將信用資源優先支應無自用住宅民眾購屋需要，審核及撥款作業所需時間，視資料齊全度及個案狀況約1至4個月。

台銀表示，持續以無自用住宅、自住型、具穩定清償能力客群為目標，將資源用於自住購屋民眾。台銀無排撥狀況，依客戶交屋時程及指示撥款。